Sólo 7 de 135 intendentes bonaerenses confirmaron que no buscarán la reelección

Luego de que se reglamentara una ley que permite una reelección más a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, empezaron a conocerse algunos nombres que podrían ir a buscar nuevamente un mandato, algunos que aún no confirmaron nada, pero tan sólo 7 de los 135 jefes municipales confirmaron que no se presentarían el año próximo.

Uno de los casos que llamó la atención fue que luego de que Jorge Ferraresi decidiera dejar su cargo como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat para volver a Avellaneda, y lo mismo hiciera "Juanchi" Zabaleta con la cartera de Desarrollo Social y su vuelta a Hurlingham, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, advirtiera que no volvería a San Martín, y le dejaría el timón al actual intendente, Fernando Moreira, que no llegó por votación sino por la renuncia de Katopodis.

Los 7 que ya dijeron "no" a un nuevo mandato

Según publicó Ámbito, uno de los primeros en comunicar su decisión de no continuar fue Héctor Gay (PRO), intendente de Bahía Blanca. El anticipo para dar la noticia nunca cae bien en la política, porque, según los propios dirigentes, da una señal de vulnerabilidad de gestión y enciende posibles disputas por la sucesión.

“Antes de que se modifique la ley de las reelecciones indefinidas ya había dejado en claro que no iría por un nuevo mandato porque tengo la convicción de que dos períodos al frente de un distrito, en su correlato con lo que sucede en Nación y en la Provincia, es suficiente”, dijo Gay.

Néstor Grindetti

Y agregó: "El desgaste en lo personal es grande y para la sociedad, también. Por eso es necesario hacer relevos para que otra gente llegue con alternativas y propuestas diferentes. Por eso digo que la ley anterior era muy sabia y si bien algunos me endilgan que lo anuncié demasiado pronto, algo que generó una situación política interna, en esta dispersión política que tenemos, incluso en nuestra coalición, insisto en que honro la palabra”.

Otro caso es el de Berazategui, donde el histórico Juan José Mussi (FdT) ya había argumentado el año pasad: “Yo ya estoy grande y tengo que pensar quién va a quedar en mi lugar”. Hay que recordar que Mussi tiene 81 años y en su espalda tiene unos 5 mandatos entre diferentes períodos.

Distinto es el caso de Néstor Grindetti (PRO), intendente de Lanús que tiene aspiraciones de ir por la gobernación de la provincia, y hasta ya tiene elegido a su sucesor, Diego Kravetz, actual secretario de Seguridad del municipio.

Jorge Macri

Similar al caso de Grindetti es el de Jorge Macri, aunque el intendente de Vicente López que está de licencia desde que asumió como ministro de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires planea ir como candidato a jefe de gobierno porteño y dejar a la actual intendenta interina, Soledad Martínez, quien aún no dio ninguna confirmación.

“Nadie es tan imprescindible. Hubo un Vicente López antes de mí y habrá un Vicente López después de mí. Voy a tratar de que sea alguien de mi equipo, si Dios quiere, Sole. Vamos a trabajar para que más mujeres lleguen a ser intendentas”, había dicho Macri.

Por su parte, otro de los que ya anticipó que no irá por un nuevo mandato es el intendente de Pinamar, Martín Yeza (PRO), aunque aludiendo en que cree en la alternancia como un valor del partido opositor en una provincia donde hay intendentes con infinidad de elecciones encima.

“Creo en el valor de la alternancia y por eso en 2023 no me voy a volver a presentar como candidato a Intendente. Entiendo que Cambiemos nació para interpelar la cultura del poder en Argentina y proponer una mirada de gestión y valores distintas a las del poder imperante en 2015”, precisó Yeza. Su reemplazo podría ser Juan Ibarguren, secretario de Turismo local, quien no lo niega pero tampoco quiere hablar de eso por el momento.

Por otro lado, el radical Calixto Tellechea ya se bajó de los comicios del año próximo, incluso antes de terminar su segundo mandato como intendente: el 3 de octubre pasado, cuando coronó a Nahuel Mittelbach al frente y le dio su apoyo para el 2023.

Los indecisos que podrían también bajarse de una nueva candidatura

Por el momento, Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, hace rato que suena como el candidato a gobernador por el ala de Patricia Bullrich en el PRO. No obstante, en esa contienda también están anotados Diego Santilli por parte de Larreta y Cristian Ritondo por parte de María Eugenia Vidal.

A esos candidatos se suman Martín Tetaz por los radicales y la puja que surgió en los últimos días por parte de José Luis Espert para llegar a una acuerdo con Juntos por el Cambio e ir a una interna para ser candidato a gobernador. Dependiendo de cómo termine esa disputa es que se definirá el futuro de Iguacel.

Otro en duda es Alejandro Granados (FdT), quien está bajo licencia médica desde el año pasado y lo reemplaza su hijo Gastón en el municipio de Ezeiza.

