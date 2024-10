Sturzenegger: “Nunca más nos pidan bajar impuestos porque se los tengo que cobrar a otro”

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, les reclamó a los empresarios y ejecutivos que “no pidan bajar impuestos porque se los tengo que cobrar a otro”. Disertó el viernes en el Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata. El primer día del evento había hablado su par en el Ministerio de Economía, Luis Caputo, uno de los más aplaudidos por el auditorio ante sus duras críticas a la oposición kirchnerista.

“Nunca más nos pidan bajar impuestos porque si lo hacen y el gasto se mantiene igual, el impuesto se lo tengo que cobrar a otro. Lo que tienen que pedir es que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera a la sociedad”, afirmó Sturzenegger. Con esto entró en contradicción con las promesas de campaña de Javier Milei, que se fundaron en la eliminación de tributos. Cuando era diputado, el ahora Presidente había llegado a calificr a los impuestos como un “robo” y en particular a Ganancias como un “delirio”.

En otro tramo, Sturzenegger opinó que “Argentina es el único país que no estando en guerra logró bajar 30% el gasto” desde 1946. En ese contexto, criticó: “No hemos compensado todo lo que destruyó el kirchnerismo”.

El ministro planteó sobre el ajuste: “El Presidente lo ejemplifica con la motosierra, que implica que hemos eliminado el 30% de los cargos jerárquicos y reducido un 10% el número de empleados de la administración pública central”. Adelantó que “ahora viene lo que llamamos ‘deep’ (profunda) motosierra. Eso implica ponerse en cada lugar y preguntar ‘qué estás haciendo en esta área del gobierno’”.

Sobre la reforma laboral, aclaró: “Milei nos pidió hacer una sólo si es buena para el trabajador y la empresa, para los dos”. “Nosotros no vamos a hacerla, vamos a darles las herramientas para que la puedan hacer ustedes, que son los que saben.”, planteó.

El miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, había cerrado el primer día del evento ante un salón repleto que lo aplaudió en cinco oportunidades: la mayoría cuando arremetió contra el kirchnerismo. “Tienen un problema: saben que no pueden volver por mérito propio. Ya todo el mundo sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros”, disparó.

Otro de los momentos que el círculo rojo festejó del discurso de Caputo fue cuando se refirió al conflicto universitario. “La plata es de la gente y hay que auditarlos porque sabemos que se la afanan. ¿No te la afanás? Dejá que te auditemos. ¿Cuál es el problema si no te la robás?”, sostuvo.

De los poco más de cuarenta minutos que duró la disertación, un gran tramo se dedicó a hablar del cepo. Respecto a este punto, expresó: “Poner una fecha sería zonzo porque implicaría un nivel de arrogancia que no tenemos. No nos apuramos porque diseñamos un programa súper robusto. Los resultados que obtuvimos no son una casualidad sino una causalidad”. “No es una cuestión de fechas sino condiciones”, continuó.

La falta de definición sobre la fecha para levantar el cepo, algo ya habitual en el Gobierno, provocó una meseta entre los presentes, que venían de aplaudir al ministro y varios, incluso, aprovecharon la ocasión para sacarle fotos a Toto, que en esta parte del discurso ensayó un chiste, a modo de pregunta retórica, sobre la pelea con la oposición: “¿para qué me meto en política?”. No obtuvo mucha complicidad por parte de la audiencia que lo escuchaba en el salón del Hotel Sheraton de Mar del Plata.

En ese sentido, Adrián Bepré, country manager de Baufest, empresa del sector tecnológico, dijo a PERFIL: “No creo que en el auditorio haya gente que espere otra declaración. Pero personalmente creo ya está en un segundo plano”, se refirió en relación a las declaraciones de Caputo sobre las restricciones cambiarias.

“Sigue siendo un tema a resolver”, agregó a este medio otro empresario que estuvo presente y escuchó atentamente al titular de la cartera de Economía.

La motosierra sobre los jubilados “es una sensación”

El director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, rechazó que la “motosierra” ajusta a los jubilados. Con una alusión irónica a uno de los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo sobre la inseguridad, lanzó: “Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa. La realidad no tiene nada que ver con eso”.

El funcionario de Javier Milei defendió el programa que lleva adelante el Gobierno de Milei e insistió en que las políticas actuales buscan frenar la caída de los ingresos de los jubilados y pensionados. “Lo que podemos decir a los jubilados es que paramos de caer y estamos empezando a levantarnos”, dijo.

De los Heros aseguró que el Gobierno nacional trabaja para establecer “las bases macroeconómicas para volver al sendero de crecimiento”. El titular de ANSES también consideró que no se le pasó la “motosierra” a las jubilaciones porque, juzgó, el organismo representa el 45% del gasto público total proyectado para 2025 de acuerdo al proyecto de presupuesto, 15 puntos por encima de los períodos anteriores.

El funcionario también confirmó que la moratoria previsional llegará a su fin el 23 de marzo de 2025. “Como diría un croupier... no va más”, manifestó. El pago previo al retiro de la deuda de seguridad social fue creada por Cristina Kirchner. Garantizó una cobertura previsional a gran parte de la población que no hubiera podido jubilarse por no haber recibido aportes de sus empleadores o por haber realizado trabajo no remunerado. La administración de La Libertad Avanza ya había adelantado que no renovará el programa.

Según dijo el titular de ANSES en una entrevista con Radio Mitre, el sistema previsional se encuentra “virtualmente quebrado”, lo que llevó a esta decisión con respecto a la moratoria, en un esfuerzo por estabilizar las finanzas del organismo y sentar nuevas bases para un futuro más sostenible.

De los Heros planteó que los planes de pago para que aquellas personas que no cumplan con los 30 años de aportes obligatorios impactó en el sistema y admitió que gran parte de los jubilados actuales accedieron a su pensión a través de estos mecanismos.

Hoy en día, cerca de 3,8 millones de jubilados reciben sus haberes gracias a la moratoria, de acuerdo al funcionario. “Están comprando hasta 29 años de aportes para jubilarse”, acusó. En contraste, los que llegaron a la edad jubilatoria con los aportes de sus empleadores completados ascienden a 3,2 millones, reportó.