Coloquio de IDEA: Sturzenegger adelantó que "ahora viene la deep motosierra"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, disertó ante empresarios y ejecutivos reunidos en el 60° Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata.

“La necesidad de liberarnos del Estado” es el tema que abordó el funcionario durante la última jornada del Coloquio, que tendrá como cierre la presentación del presidente Javier Milei.

“Ese ajuste fiscal se logró 100 con baja de gasto”, agregó y siguió diciendo que “la única forma para bajar impuestos es bajando el gasto”. En tanto, explicó que "Argentina es el único país que no estando en guerra logró bajar el gasto" desde 1946.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Bajó el impuesto inflacionario, bienes personales, se ha extendido el monotributo", apuntó y no se olvidó de pegarle a la oposición: "No hemos compensado todo lo que destruyó el kirchnerismo”.

Coloquio de IDEA: Un Caputo muy distinto al de Macri

"Nunca más nos pidan bajar impuestos porque si lo hacen y el gasto se mantiene igual, el impuesto se lo tengo que cobrar a otro. Lo que tienen que pedir es que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera a la sociedad", afirmó el ministro.

La "deep" motosierra

"El presidente lo ejemplifica con la motosierra, que implica que hemos eliminado el 30% de los cargos jerárquicos y reducido un 10% el número de empleados de la administración pública central", describió el ministro, y adelantó: "Ahora viene lo que llamamos "deep" (profunda) motosierra. Eso implica ponerse en cada lugar y preguntar 'qué estás haciendo en esta área del gobierno".

"Cuando empieza a ver las funciones y la cosas que hace el gobierno, es entre desopilante, loco y sorprendente. Tenemos un camping en Ezeiza, una colonia de vacaciones en el Conurbano. Estamos mirando cada una de esas cosas y vamos eliminando y cerrando".

"Como en la administración pública tenemos unas 180 mil personas, de las cuales 60 mil tienen contratos transitorios que vencen en diciembre, les vamos a tomar un examen de idoneidad a unas 40 mil personas. El empleo público tiene un beneficio que es la estabilidad, pero un requisito que es el la idoneidad. El examen lo va a corregir una computadora y será apolítico".

Sturzenegger preguntó a los asistentes: "¿Quiénes están trabajando el sistema de cese en su sector? Cero. ¿Cuántos de ustedes les han dado a sus empleados firma digital remota? La mayoría dice no. El Estado se corre y nos les hace más sombra, pero en ese momento entran ustedes en acción. El Estado los tenía en una caja, y cuando se abre es el momento de salir".

Reforma laboral

"En todos los coloquios hemos tenido un panel sobre reforma laboral. Milei nos pidió hacer una reforma laboral solo si es buena para el trabajador y la empresa, para los dos", añadió.

Con respecto a la reforma laboral, "nosotros no vamos a hacerla, vamos a darles las herramientas para que la puedan hacer ustedes que son los que saben. Si no lo hacen con inteligencia suficiente para que todos consideren que ganan con eso, no va a pasar nada".

"Es un buen momento, porque el gobierno está generando muchas oportunidades para hacer las cosas", comentó el ministro.

LM