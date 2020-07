Todo sigue igual: Fernández, Kicillof y Larreta anunciarán una cuarentena "sin cambios" para el AMBA

El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves en la Residencia de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y acordaron extender la cuarentena "sin cambios" en el AMBA en medio de un récord de casos y muertes por la pandemia del coronavirus.

"Con el comité de expertos analizamos hoy la evolución de las últimas semanas y observamos con preocupación el aumento de casos y muertes por Covid-19. La reapertura implica un mayor riesgo de contagio. Por eso debemos cuidarnos más que nunca y quedarnos en casa todo lo posible", dijo el presidente en Twitter.

El anuncio se realizará este viernes 31 de julio alrededor de las 12.00 desde la Quinta Presidencial. Los tres mandatarios acordaron "no" retroceder en las aperturas para "consolidar la etapa" de la fase 3 de la cuarentena, por 15 días más, a partir del próximo 3 de agosto, precisaron fuentes oficiales a la agencia NA.

El anuncio llegará después de que el Ministerio de Salud informara el jueves que en las últimas 24 horas se reportaron 6.377 nuevos casos y 153 muertes, el mayor registro de decesos para un único día desde el tres de marzo pasado, cuando comenzó el brote en el país. De los 6.377 nuevos casos, 4.415 se confirmaron en la provincia de Buenos Aires y 1.239 en la ciudad de Buenos Aires, distritos que aglutinan el 91,29 por ciento de los casos en el país.

En ese marco, afirmaron que Nación, Provincia y Ciudad acordaron "mantener la cuarentena sin cambios", por lo que el jefe de Gobierno porteño "no avanzará" con el cronograma de aperturas que tenía previsto a partir del próximo lunes, pero el gobernador tampoco endurecerá las restricciones.

Durante el encuentro, que se inició pasadas las 16:15 y se extendió por tres horas, establecieron "no realizar nuevas aperturas" en el AMBA, pero aclararon que "no se va a retroceder". "No retrocedemos. Mantenemos como estamos para consolidar la etapa", resaltaron a la agencia mencionada las mismas fuentes, que aclararon que "se van a incrementar los controles".

Según indicaron las mismas fuentes, esta mañana los epidemiólogos aconsejaron al Presidente tener "cautela con las aperturas". Además, se manifestaron a favor de "la continuidad de cuarentena", y pidieron "reforzar operativos" y "mejorar la comunicación en relación a la responsabilidad social/individual".

Pedro Cahn: "Probablemente no tengamos un pico, sino una meseta prolongada"

Ante el récord de fallecimientos y contagios en un día por coronavirus en todo el país, que alcanzó un total de 185.373 casos positivos, el Gobierno buscará mantener las aperturas, pero "no descarta volver atrás si la curva se dispara". De esta manera, las mismas fuentes anticiparon que el discurso del Presidente estará enfocado en la "responsabilidad individual", dado que la preocupación está centrada en las reuniones sociales en lugares cerrados.

ED / DS