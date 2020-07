Pedro Cahn: "Probablemente no tengamos un pico, sino una meseta prolongada"

El infectólogo y asesor presidencial Pedro Cahn, quien mantendrá este jueves una reunión clave en Olivos con el Presidente para determinar los pasos a seguir en torno a la cuarentena, hizo un análisis sobre la situación y aseguró que en el país "probablemente no tengamos un pico, sino una meseta prolongada".

"Estamos transitando una meseta de casos, aunque es una meseta alta. Probablemente en el país no tengamos un pico, sino una meseta prolongada", expresó el especialista en declaraciones al canal TN. "Ha crecido un 40% el número de camas, se han ampliado el número de respiradores. Ha habido muchos avances y eso permite que el sistema de salud pueda aguantar", agregó.

En ese sentido, afirmó que "hay actividades más complicadas que otras, pero entre las lecciones aprendidas en el curso de esta pandemia supimos que es mucho peor todo lo que sucede puertas adentro de las casas". Y señaló a las reuniones familiares como "caldo de cultivo" de contagios.

Por qué Pedro Cahn es el símbolo de la grieta para los anticuarentena

"Los riesgos que suponen esas reuniones (los cumpleaños, las fiestas electrónicas, los baby showers) son, en primer lugar, la cercanía. En segundo lugar, la intensidad de contacto: estamos cerca, hablando fuerte, cantando, bebiendo, bailando. Y, también, el tiempo de contacto. No son reuniones que duran 15 minutos. Duran mucho más", argumentó.

Sobre este punto, Cahn dijo que la medida más efectiva para contener al virus "es el distanciamiento social". Y remarcó que "hay que tratar de evitar las cosas que no son tan esenciales. A mí también me gusta comer un asado con mi familia, pero no lo hago".

En qué números se basa Kicillof para advertir sobre un inminente colapso sanitario

El infectólogo se refirió también a la cantidad de contagios en el país. "Si tenemos una meseta larga en vez de un gran pico, el sistema de salud va a responder", aseguró, y explicó: "Esto no es una carrera de 100 metros llanos, sino una maratón. ¿En qué parte de la maratón estamos? En la mitad o un poquito más".

También dijo que el transporte público "deben seguir usándolo solo los trabajadores esenciales", y habló de la situación en las provincias. "Es cierto que el 90% de los casos está en el AMBA, pero hay situaciones muy distintas en diferentes provincias. Hay provincias que tienen un solo hospital con una sola sala de terapia intensiva. Ahí puede haber una saturación del sistema sanitario sin que haya necesariamente muchos casos", concluyó.

AB/FF