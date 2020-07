En qué números se basa Kicillof para advertir sobre un inminente colapso sanitario

En el gobierno bonaerense ya lo advirtieron, si a partir del 3 de agosto la cuarentena escalonada continúa, en dos semanas el Área Metropolitana de Buenos Aires tendría un sistema al borde del colapso ante el aumento de infectados de coronavirus. La proyección llega al 14 de agosto con una ocupación de camas de terapia intensiva del 91 %.

“Si en el AMBA seguimos como hasta ahora, para fin de agosto vamos a tener el 91% de las camas ocupadas. La situación es compleja”, dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan en las horas previas a la reunión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en donde analizaron cómo debe continuar el aislamiento.

Los datos oficiales del área de Salud de la provincia dan cuenta de estos números. Según la información a la que pudo acceder PERFIL, si la cuarentena sigue como hasta ahora con reaperturas escalonadas, el 14 de agosto habrá 2.565 plazas críticas ocupadas. Esto significa un 91 % de ocupación en los distritos del AMBA que cuenta con 2866 camas.

En cambio, si a partir del 3 de agosto, cuando el Presidente Alberto Fernández debe anunciar una nueva etapa de la cuarentena, se regresa a medidas más restrictivas como las que funcionaron entre el 1 y 17 de julio, la ocupación proyectada al 14 de agosto bajaría al 79 % (2.239 UTIS).

El gobierno bonaerense no solo está en alerta por el aumento en los contagios en los distritos del conurbano, sino también con los números de la ciudad de Buenos Aires. Entre la semana del 10 al 17 de julio, la provincia comenzó a recibir adultos mayores de Capital Federal que no tenían camas en este territorio. Según los datos oficiales, PAMI tuvo que derivar en esos días 20 infectados a los centros de salud bonaerenses por no encontrar plazas en el sistema porteño, lo que significó el 15 % de los pacientes de PAMI procedentes de geriátricos de esa semana.

Avellaneda, Lanús y Quilmes ya tienen más casos semanales que CABA

"Los pacientes de PAMI en la Ciudad ya no consiguen clínicas y tienen que derivarlos a Provincia. Si uno pasa horas arriba de una ambulancia tratando de conseguir una cama, se pone al paciente en riesgo", dijo hoy el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Y agregó: "Es un primer indicio de que el sistema de salud tiene una tensión grande".

Kicillof y los funcionarios bonaerenses se reunieron esta mañana con los dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires para acordar los próximos pasos ya que la cuarentena escalonada vence el 2 de agosto. A pesar de que Capital Federal también muestra números duros con respecto al sistema de salud, busca continuar con reaperturas en los próximos días. Esto terminará de definirse en un encuentro que ambas administraciones mantendrán con el Presidente. Con estos números de contagios y ocupación de camas, la provincia será, una vez más, la que lleve la voz más crítica sobre las futuras medidas.

