Pedro Cahn, a Lanata: "Asesoramos empresas hace más de 10 años y para el Estado lo hacemos gratis"

Pedro Cahn, infectólogo y uno de los principales asesores del gobierno nacional para los temas sanitarios vinculados a la pandemia del coronavirus Covid-19 en la Argentina, fue cuestionado ayer por el periodista Jorge Lanata, quien en un monólogo de su programa de Canal 13 dijo que desde su Fundación Huésped cobraba a empresas privadas por un asesoramiento y diagnóstico sobre las medidas de prevención del virus. En diálogo con PERFIL, Cahn detalló que la fundación trabaja hace más de 10 años en ese rubro y que para el Estado trabaja "adhonorem".

-Lanata hizo un monólogo cuestionándolo a usted y a la Fundación Huésped por cobrar asesoramiento a empresas privadas para prevenir el coronavirus. ¿Es cierto?

-Llevamos más de 10 años trabajando para empresas. En distintos temas como VIH, salud sexual, violencia de genero, vacunas. Tenemos una difusión importante, muchos seguidores en redes. Si ven la pagina web, hay material para empresas y material sobre Covid también. Para el estado lo hacemos gratis, y tenemos un trabajo asesorando varias provincias además del consejo de expertos del gobierno nacional. Incluso yo integro el comité técnico asesor de VIH desde su creación, gratis, desde 1987. Participamos en asesoría con juventud, derecho de género, estuvimos en la cámara de diputados en distintas leyes y proyectos como la Interrupción Legal del Embarazo, matrimonio igualitario, entre otras. Y ahora nos convocaron donde trabajamos totalmente adhonorem en el Comité del gobierno nacional, estamos en distintos lugares y sin cargo. Para desarrollar toda esta asistencia legal, nos tenemos que financiar, le cobramos a las empresas privadas. Cuando una empresa nos pide asesoramiento, le cobramos, porque para financiar todo ese asesoramiento y desarrollar toda la asistencia legal que realizamos tenemos que hacerlo. No es una actividad que empezó con el Covid ni va a terminar con el Covid. Es cierto y es la no-noticia, tenemos sobre distintos temas servicios que ofrecemos y como cualquiera que necesita vivir los cobra.

-¿Y al Estado no le cobra entonces? Hay quienes sí le cobran tanto a un privado como al Estado por un asesoramiento y no hay ninguna denuncia ni conflicto de interés.

-En un mundo ideal, el trabajo que hacemos para el estado no debería necesariamente ser adhonorem, pero yo al estado no le cobro, me forme en la educación publica, mis hijos se formaron en la universidad y secundario publico. Es una forma de retribuir además de que estamos en un contexto especial de pandemia. El estado no es el gobierno, hay distintos gobiernos en cada provincia, y en todos los gobiernos respondimos. Estamos activos en seis organizaciones no gubernamentales durante la pandemia también. Los apoyamos con conocimiento y también económicamente para comprar artículos de higiene y limpieza. Esa plata tiene que salir de algún lado. Podríamos intentar jugar a la ruleta, pero preferimos no hacerlo. Tenemos trabajadores sociales, psicólogos. Y de alguna manera tenemos que financiarlo.

-¿Qué es lo que aconsejaron al gobierno para los próximos anuncios? ¿Se va a endurecer la cuarentena?

-Respecto a lo que aconsejamos al gobierno nacional, más allá de endurecimiento o no, tiene que ver con respetar las condiciones ya pautadas. El transporte público es sólo para trabajadores esenciales, como también lo es para un bonaerense entrar a la ciudad. Esos controles que al principio había en General Paz se han relajado. No decimos como hay que hacer las cosas tampoco, nosotros asesoramos, es el gobierno el que decide.

-¿Y con el tema del running que tanta polémica se generó?

-Con el running, si la gente hubiera corrido como lo pidió Rodríguez Larreta, dentro del radio de 500 metros y separados, no hubiera habido problema, yo no estoy en contra del running. Pero si van todos juntos al Rosedal no funciona.

-¿Y los comercios?

-Lo mismo con los comercios. Claro que estoy a favor de abrir, pero depende, si vamos a entrar de a uno en los comercios pequeños y en los grandes también respetar el cupo de gente dependiendo los metros cuadrados del local y los que estamos afuera usamos barbijo y respetamos la distancia, se permite, ahora si hay aglomeraciones en avenidas y no se respeta la cantidad de gente estamos en problemas.

-¿Estamos en el pico en este momento? ¿Hasta cuando va a durar? Hay algunos funcionarios que en off hablan de que esto podría seguir hasta agosto en AMBA.

-No tenemos certeza de si este es el pico y cuánto tiempo más se extenderá la cuarentena. Yo siempre pienso en un científico que decía 'Si no tiene evidencia, es otra persona más opinando'. No tenemos evidencia, no voy a opinar sobre eso.

-¿Y ya se piensa en la post pandemia también en las reuniones con el gobierno? Cuando se empiece a regular la situación, de qué manera hacerlo.

-Estamos hablando de algunas cosas sobre la post pandemia, pero lo que está claro de antemano es que no va a ser una nueva normalidad como la del 19 de marzo, habrá fútbol pero sin público. No va a haber eventos masivos. Y vamos a seguir sin tomar mate. No es que mañana se levanta la cuarentena y todo vuelve a la normalidad.

-Respecto de lo que pasa en el mundo hay una división entre quienes nos toman de ejemplo por las medidas tomadas y sus resultados y quienes dicen que fueron extremistas y que en otros países no hizo falta ser tan estrictos. ¿Qué piensa sobre eso?

-De lo que estoy seguro sobre la situación argentina es que si no hubiéramos hecho la cuarentena que hicimos, estaríamos como Chile o Brasil. Tenemos 21 muertos por millón de habitantes contra 200 que tienen ellos. Serían 10.000 muertos que tendríamos.

-Hay países que habían terminado su cuarentena como China y se registraron rebrotes. Es algo a lo que también se decide o no estar expuestos, ¿no?

-Sobre los rebrotes que se vieron en China también se vieron en Israel, en Alemania con un frigorífico, quiero decir que pasó en otras partes del mundo. Incluso en Santa Fe que era un ejemplo tuvieron que volver atrás, Jujuy tuvo que cerrarse también.

-Hay un punto que entiendo que desde el área de la medicina no es su especialidad como infectólogo pero es una crítica que se le hace al gobierno desde algunos sectores que es pensar en la salud mental y cómo afecta esta realidad a la gente. ¿Qué opina?

-Sobre la cuarentena siempre la organizaciones pensando en que hay angustia, que hay gente que tiene que ganarse el mango o gente que está en una villa esperando un plato de comida. También entiendo al que tiene una pyme y no la puede abrir. Y también está el que no tiene esos problemas pero está harto de estar encerrado. Nadie está contento, yo tampoco estoy feliz con la cuarentena pero peor es la pandemia.

