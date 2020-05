El macrismo explicó a Perfil su plan frente a la pandemia y Alberto respondió con dureza

por Julian D'Imperio

Entre las palabras de los ex ministros de Economía Alfonso Prat Gay y Hernán Lacunza, del diputado Fernando Iglesias y del ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein, el macrismo acumuló en las últimas horas una ola de críticas (y a veces también elogios) a las medidas que dispuso el gobierno de Alberto Fernández para combatir la propagación de la pandemia del coronavirus Covid-19 y palear la catástrofe económica que desató.

El "se enamoró de la cuarentena" es una frase que repitieron muchos dirigentes de la anterior gestión. Vale recordar, incluso, que el propio Presidente había revelado los pedidos que su antecesor Mauricio Macri le había hecho: no anunciar una cuarentena y evitar un parate en la economía.

Cerca de cumplirse los dos meses de cuarentena y en las vísperas de un nuevo anuncio de extensión de la misma hasta el 26 de mayo, Alberto Fernández, que no siguió los pedidos de Macri, no pudo dejar pasar las declaraciones de Prat Gay sobre las consecuencias económicas que el aislamiento provocó: "Leí una nota de Prat Gay que decía que ahora que estamos en cuarentena estudian la economía cuando en realidad la destruyeron ellos. No puedo entender con qué cara dicen eso. Ellos (por el macrismo) destruyeron la economía sin el coronavirus, ¿con qué autoridad moral hablan?", dijo el miércoles a Radio Con Vos.

"Hay un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena hace mucho tiempo. Y esto son sectores de la oposición los que lo están haciendo. Convocan a la gente irresponsablemente. Están jugando con el malestar de los argentinos", agregó el mandatario sobre la marcha que había sido convocada para este jueves.

En la misma línea, el diputado nacional del Frente de Todos, Itaí Hagman, salió también a responder las críticas, por ejemplo, de su par Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, quien dijo que si fuera el macrismo el que estuviera en la administración pública, hubieran reaccionado antes, comprado más insumos y bajado los impuestos en lugar de subirlos.

"Macri se identifica ideológicamente con Bolsonaro, Trump y recomendó lo que al principio se llamaba el 'modelo inglés', no parar la economía y dejar que la gente se contagie. Hoy Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido son los tres países con más muertos por día en todo el mundo, ahí estaría la argentina en un cuarto lugar si hubéeramos seguido ese camino. No tengo dudas que Macri ido por ese lado y sería un desastre humanitario. La Argentina es sin dudas uno de los países que mejor viene enfrentando la pandemia y creo que la sociedad y el mundo así lo reconocen", afirmó a PERFIL.

En cuanto lo económico, Hagman dijo que "habiendo sido la experiencia macrista un fracaso estrepitoso creo que les caería bien algo de modestia. Durante su gobierno cerraron 25 mil pymes y muchas estaban al borde de la quiebra sin ninguna pandemia sanitaria. Nos dejaron una deuda impagable y más pobreza. No tengo dudas que Macri no hubiera tomado la decisión de utilizar recursos públicos para asistir a las empresas y transferir dinero en forma directa a la gente".

Pero los cuestionamientos no vinieron sólo al plano económico. Fue el propio ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien apuntó en diálogo con este portal a la falta de testeos para detectar asintomáticos y a la pérdida de semanas para iniciar los preparativos ante una pandemia por desestimarla y poner el eje sólo en el dengue. "Si puedo criticar algo es que esa ventaja de tres o cuatro semanas, tendríamos que haber aprovechado para comprar reactivos y más insumos, preparar mejor el sistema de salud. Se perdió un poco de tiempo, sobre todo con los testeos, las primeras compras en serio se hicieron en las primeras semanas de marzo, Chile ya había comprado más de 250 mil reactivos y nosotros 3 mil", señaló.

Es por eso que Eduardo López, médico infectólogo que integra el grupo que asesora al Gobierno Nacional, le pidió responsabilidad y cautela al momento de declarar públicamente, y aseguró que Argentina tomó la decisión de no seguir el modelo chileno de testeo masivo pero adoptó una cuarentena mucho más estricta que "dio resultados" y que comenzó de manera "precoz" respecto de muchos otros países.

En esa línea, advirtió que se seguirá un modelo como el de "Portugal", que comenzará a flexibilizar actividades de la cuarentena y evaluar si se mantiene amesetada la curva de contagios. "Si no, se puede dar marcha atrás", aseguró a PERFIL.

Por último, Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos y Secretario General de la CTA, dijo a este medio que la oposición no tiene noción de la crisis mundial que desató la pandemia y su discurso está orientado a "derrotar al gobierno de Alberto Fernández y no al coronavirus".

"Estoy en permanente contacto con los sindicatos de educación de todos los paises de la región, y no hay un país que haya tenido un despliegue de medidas como en Argentina, para tratar de aplanar la curva y evitar el cuello de botella como en Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Chile, que tienen que contabilizar muertos y enfrentar caos en hospitales. El gobierno agregó medidas sociales para mitigar los efectos del parate económico, que inevitablemente produce en la Argentina y en el mundo este aislamiento obligatorio".

"La Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé la desaparición de 200 millones de puestos de trabajo", recordó Yasky. La dimensión de la catástrofe humanitaria parece que no entrara en la cabeza de una oposición que en lugar de adoptar un papel proactivo poniendo dentro de un paréntesis las disputas que se pueden entender, lo que hace es canibalizar su discurso político como si el problema fuese derrotar al gobierno de Alberto y no al coronavirus", concluyó.

