Casi 200 economistas argentinos apoyan a Guzmán a horas del "día D"

por Jairo Straccia

Si la Argentina no llega a un acuerdo con los acreedores no será porque no se motorizaron apoyos de todos los sectores. Luego de fotos con gobernadores, empresarios y sindicalistas, y tras la carta de apoyo firmada por economistas de renombre internacional como Joseph Stiglitz, Jeffry Sachs y Carmen Reinhart, ahora casi 200 economistas argentinos suscribieron un texto en respaldo de la oferta que lleva adelante el Gobierno.

Se titula "Carta abierta a la comunidad financiera internacional en apoyo a la posición argentina para la reestructuración de su deuda” y comparte varios lineamientos de la publicación del miércoles que se hizo en Project Syndicate, y lleva la firma de profesionales de las ciencias económicas de diferentes escuelas de pensamiento y trayectoria política.

La rubrican desde los ex ministros José Luis Machinea y Jorge Remes Lenicov, hasta el ex funcionario de Cristina Kirchner y actual consultor Emmanuel Alvarez Agis, Martín Rapetti (Cedes) y Fernando Navajas, de FIEL.

También incluye la adhesión de Pablo Gerchunoff, de la Universidad Torcuato Di Tella y que supo apoyar algunas políticas del gobierno de Cambiemos, junto a Javier Alvaredo, de la consultora ACM y cercano al peronismo. También figuran Lorenzo Sigaut Gravina de la consultora Ecolatina y la ex sherpa argentina ante el G-20.

“La Argentina está llevando adelante un proceso de reestructuración de la deuda pública de manera constructiva, de buena fe y con el respaldo de todo el arco político”, subraya la misiva.

“Una renegociación requiere el compromiso de todas las partes”, añade y describe que “la Argentina ha presentado a sus acreedores privados una oferta responsable que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país: un período de gracia de tres años con una quita reducida en el capital y significativa en los intereses”.

A horas de que este viernes haya un primer corte que permita ver qué nivel de adhesiones tiene la propuesta del país y si hay una contraoferta de los comités de acreedores, los colegas del ministro de Economía formado en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Columbia de Nueva York dicen presente.

Y en igual sentido que lo marcaron los referentes internacionales, aseguran que “la postura de la Argentina también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que es capaz de resolver una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sustentable”.

CP