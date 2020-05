El FMI ratificó que "no está involucrado" en la negociación entre Argentina y sus acreedores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró prescindente de las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno argentino con los acreedores para llegar a un acuerdo que conduzca a la reestructuración de la deuda pública del país.

En su habitual conferencia de prensa quincenal, Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, fue elocuente al expresar que el organismo se mantiene a un costado de esas conversaciones por la deuda argentina.

“Las autoridades argentinas están actualmente en negociaciones activas con los tenedores de bonos privados para reestructurar su deuda soberana",subrayó el funcionario del organismo multilateral de crédito.

E hizo un paso al costado de las negociaciones que mantiene el país con sus bonistas. "Como hemos dicho antes, y en línea con nuestra larga práctica, no sólo en Argentina sino en todos los países, estas negociaciones son un asunto bilateral para Argentina y sus acreedores, y el FMI no está directamente involucrado. Nuevamente, este no es solo el caso de Argentina; esta es nuestra práctica estándar en todos los países donde estos temas son relevantes", sostuvo

Rice aseguró, a título formal, que el organismo desea que la Argentina llegue a un acuerdo con los acreedores privados externos y de esa manera plamar un esquema de deuda sustentable para el país.

Estos conceptos de Rice se concretaron durante las últimas horas, en pleno contexto de negociaciones frenéticas que lleva adelante el Gobierno argentino con los representantes de los tenedores de bonos del país, cuya fecha tope fijada para este fin es mañana viernes 8 de mayo, aunque se especula que podría haber alguna postergación para brindar unos días más de conversaciones.

Hay que recordar que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mostró un contundente respaldo días atrás a la propuesta de reestructuración de la deuda argentina que elaboró el ministro de Economía, Martín Guzmán, otorgando un rotundo aval al concepto de quita que se implementó en la oferta final del país.

Sin embargo, también se conocieron versiones que ese aval de Georgieva a la propuesta elaborada por Guzmán fue cuestionada puertas adentro del FMI, debido a que algunos integrantes del board del organismo consideraron que la postura asumida por la titular del Fondo estaba en el límite del cumplimiento de los estatutos de la entidad multilateral.

