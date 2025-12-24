En la jornada de este miércoles 24 de diciembre, las principales divisas digitales operan con estabilidad en el mercado local, consolidando precios clave tras las recientes oscilaciones semanales.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 87.586,42 Precio en pesos: $134.291.726,00

Cotización criptomonedas miércoles 24 de diciembre

Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009. Funciona sin intermediarios mediante tecnología blockchain, permitiendo transacciones seguras y globales de forma totalmente digital.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.944,85 Precio en pesos: $4.508.036,00

Ethereum es una plataforma de código abierto basada en blockchain que permite crear contratos inteligentes. Su moneda nativa, Ether, es la segunda más importante del mercado por su gran utilidad técnica.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 843,39 Precio en pesos: $1.298.813,00

Binance Coin (BNB) es el activo digital del ecosistema Binance, el mayor exchange del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en su plataforma y alimentar la red Binance Smart Chain con alta eficiencia.