La encuesta de Alberto: intención de voto del 65%, apoyo por el coronavirus y la grieta por el aborto

En plena campaña electoral hacia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de 2019, el Frente de Todos encargaba una encuesta en la que Alberto Fernández llegaba a sacar más de diez puntos de diferencia contra Mauricio Macri. En aquel momento se hablaba de una elección pareja y este era el primer número que entusiasmaba a la por entonces oposición. El sondeo de opinión había sido encargado al Celag, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica que desembarcó en la campaña Argentina por recomendación del ex presidente de Ecuador Rafael Correa. A seis meses de asumir como Presidente, Fernández vuelve a analizar sus números a través de una encuesta que realizó en el medio del avance de la pandemia en la que no sólo se consulta sobre las consecuencias del coronavirus y medidas a tomar, sino que también se pregunta sobre la imagen presidencial, intención de voto si las elecciones fueran hoy, la salida de la crisis, qué posición tener frente a la renegociación de la deuda externa, impuesto a las riquezas, jubilaciones de privilegio, legalización del aborto y violencia de género.

Encuesta: el 90% considera que el estado debe priorizar la salud por sobre la economía

“Incertidumbre”, es la palabra que eligió el 42,3 % de los dos mil encuestados entre el 17 de abril y 4 de mayo para describir con una palabra lo que siente sobre la situación general del país atravesado por el virus. El 28,5 % dijo sentir confianza y tranquilidad, mientras que 26,6% dijo sentirse angustiado y enojado. El 1,6 % prefirió mostrar “indiferencia”.

Fernández analizó el sondeo el jueves junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Esta encuestadora ya había realizado dos sondeos presenciales durante la campaña presidencial. El Celag tiene como miembro del Consejo Consultivo a Rafael Correa, quien le recomendó a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner sus estudios. Sus números se volvieron más confiables en el búnker del Frente de Todos después de ser una de las únicas encuestadoras que antes de las elecciones internas hablara de una amplia diferencia para la fórmula del Frente de Todos que terminó imponiéndose en las primarias por 15 puntos mientras que distintos sondeos hasta mencionaban un empate técnico.

Encuesta: al 80% le preocupa la economía, pero confía en el rumbo del Gobierno frente al coronavirus

Según el estudio, el 79,5 % aprueba la gestión del gobierno de Fernández para combatir el Coronavirus (el 40,5 % de los entrevistados contestó que es muy buena y el 39 % dijo que era buena). El 20,5 % restante contestó que es entre regular y muy mala. Estos números se dan mientras creció el malestar de los ciudadanos por la liberación de presos ante la amenaza de un contagio masivo en cárceles que provocó el regreso de los cacerolazos y frente a lo que el Gobierno debió aclarar que las prisiones domiciliarias eran una decisión de la justicia. Sobre la evaluación de distintos actores sociales, los jueces consiguen el 75,3 % de imagen negativa, lo siguen los bancos con el 52,5 % y las grandes cadenas de supermercado (47,7 %).

Aprobación del Gobierno ante la gestión por el coronavirus e intención de voto si las elecciones fueran hoy

“A continuación le voy a leer cuatro atributos para que por favor me diga cuál es la cualidad principal que debería tener el presidente del país frente a esta crisis del Coronavirus”, fue otra de las consultas. El 37,4 % dijo que se necesitaba ser “eficaz”, el 32,4 % “firme”, el 15,2 % “conciliador” y el 14,2 % “protector”.

“En una escala de 1 a 10 donde 1 es muy poco y 10 es mucho, ¿qué tanta fortaleza anímica siente que tiene para afrontar los cambios en la vida cotidiana que implica esta crisis para Ud. y su familia?”, es una de las preguntas de la encuesta que se realizó en catorce provincias y que tiene un margen de error de entre +/- 0,9% y +/- 2,2%. El 55,1 % respondió que tiene una fortaleza anímica muy alta contra un 41,4 % “media” y apenas un 2 % que respondió muy baja.

¿Qué tanta fortaleza anímica siente que tiene para afrontar los cambios en la vida cotidiana que implica esta crisis?

Ante la consulta sobre ¿cuánto tiempo cree que le llevará al país recuperarse de la actual crisis generada por la pandemia del Coronavirus? El 47,1 % respondió entre seis meses y dos años frente al 38,1 % que aseguró que se tardará más de dos años. El 9,4 % dijo que la recuperación se lograría en seis meses y el 3% detalló que no podrá haber recuperación.

¿Cuánto tiempo cree que le llevará al país recuperarse de la actual crisis generada por la pandemia?

A pocos días de que se venza el plazo con la oferta a los bonistas, el 55,8 % se mostró a favor de renegociar la deuda exterior. El 22,6 % exige el perdón de esa deuda, mientras que el 17,3 % contestó por “seguir pagando la deuda tal como está” (el 4,3 % no respondió).

¿Qué debería hacer el país para resolver la deuda externa?

Casi un año atrás, la ex presidenta anunciaba que el candidato a presidente del Frente de Todos sería Alberto Fernández, En esta encuesta se consultó sobre la intención de voto actual del Presidente. Frente a la pregunta “Si mañana hubiera elecciones presidenciales, ¿votaría a Alberto Fernández?”, el 65 % respondió que lo votaría, un número más alto que el 48 por ciento obtenido en octubre que le dio el triunfo en primera vuelta. Un 24,6 % sostuvo que no lo votaría mientras que el 10,5 % no contestó.

En el sondeo no solo se preguntó por la imagen del Presidente, sino también por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ex presidente, Mauricio Macri y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mientras que Fernández tiene la imagen positiva más alta (83,8 %), Larreta lo sigue con el 64,70 %. El jefe de Gobierno del PRO mantiene un diálogo abierto con el Gobierno desde que el coronavirus llegó al país mientras que otros dirigentes de la oposición se muestran más críticos frente a la gestión nacional. Según la encuesta, Kicillof tiene el 47,8 % de imagen positiva y Macri solo el 25,5 %.

¿Qué opinión tiene usted de estos dirigentes?

Otras de las discusiones actuales por las que se preguntó fue el impuesto a la riqueza que el oficialismo quiere tratar en el Congreso. Aunque aún el proyecto a cargo de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller no llegó al recinto, el 76,2 %está de acuerdo con un impuesto extra a las grandes fortunas, mientras que el 21,4 % se mostró en desacuerdo.

La mayoría de los consultados está de acuerdo con este impuesto

Uno de los temas que generaron polémica en medio del coronavirus fueron las declaraciones del ministro de Salud, Ginés González García sobre la posibilidad de intervenir la salud privada. El funcionario hizo referencia semanas atrás a un decreto para declarar de interés público a todo el recurso sanitario argentino, algo que fue inmediatamente desmentido desde la Quinta de Olivos. Este sondeo que Fernández tiene en sus manos dice que el 76,8% está de acuerdo con que el Estado debería poder intervenir las clínicas privadas para disponer de infraestructura en caso de ser necesario.

La posibilidad de intervenir el sistema de salud provocó una fuerte polémica

“Sigo comprometido con el tema del aborto igual que desde el primer momento", dijo el Presidente esta semana en declaraciones a radio Con Vos. Y detalló: “Las leyes están preparadas, están todas listas desde el 1 de marzo. (El aborto) es una de esas leyes, está lista, preparada y no la hemos mandado porque estamos con otras urgencias”. El estudio de opinión de Celag demuestra que la grieta entorno a este tema sigue vigente. El 50,5 % respondió que “el aborto debería ser legal en cualquier caso, porque las mujeres tienen derecho a decidir”, mientras que el 42,2 % dijo que “el aborto debería seguir prohibido porque la vida comienza en la concepción. El 7.3 % de los consultados no respondió.

El sondeo finaliza con una consulta sobre la sensación que provoca la violencia de género contra las mujeres, delito que aumentó durante la pandemia. El 53,5 % se definió enojado, mientras que el 26,8 % dijo sentirse angustiado y el 10,8 mostró incertidumbre, entre otras de las respuestas.

