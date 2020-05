Encuesta: bajó la imagen de Alberto Fernández, pero la mayoría mantendría la cuarentena hasta junio

Alberto Fernández debe enfrentarse esta semana a un nuevo al anuncio de la extensión (¿o relajación?) de la cuarentena y todo indica que las medidas restrictivas continuarán, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, aunque comenzará a permitirse mayor actividad económica para paliar la crisis que profundizó el coronavirus. Precisamente los problemas financieros, sumados a la polémica por la supuesta liberación de los presos, fue lo que generó una leve baja en la imagen del presidente, según una encuesta. El estudio reveló además que el miedo a la enfermedad respiratoria entre la población cayó un 10%, pero más de la mitad de los consultados considera que el aislamiento preventivo y obligatorio debe continuar hasta junio.

El sondeo fue realizado por Giacobbe & Asociados entre el 27 y el 29 de abril, consultando a 2.500 personas bajo la modalidad de preguntas abiertas y cerradas. Según los primeros análisis del trabajo, aunque el jefe de Estado intente despegarse de la responsabilidad de la liberación de presos a raíz de la pandemia, "pagará un costo importante" ya que "el 89% de los argentinos está en contra de la idea".

Porcentajes de la imagen de los referentes políticos.

Ante la consulta de cómo está gestionando la crisis del COVID-19, un 44,7 por ciento de los encuestados calificaron a Alberto Fernández con "muy bien" y otro 22,7 por ciento con "bien". Las cifras marcaron una leve baja respecto de principios de abril, cuando se ubicaban en 49,7% y 22,8%. Un 17,7% lo evaluó "regular", otro 7,7% "mal" y un 6,5% "muy mal", mientras que el 1,2% restante no respondió.

El presidente mantiene, según Giacobbe y Asociados, una imagen positiva del 53,3%, por encima del 35,8% del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y del 30,1% del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quienes mantuvieron aprobaciones a su gestión similares al período anterior. Fernández supera en este ámbito a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, con 33% de imagen positiva y 51,5% de negativa; y a su antecesor Mauricio Macri, con solo 23,1% de positiva y 50,7% de negativa.

Jorge Giacobbe, director de la consultora, analizó que "los demás actores principales de la política también pagaran un pequeño costo" debido a "la profundización de la etapa de fastidio" durante la cuarentena. Mientras Cristina Kirchner perdió un 2% de imagen positiva, Horacio Rodríguez Larreta un 3% y Axel Kicillof el 1%.

Respuestas sobre la extensión de la cuarentena.

Además, la encuesta revela cierta contradicción entre los argentinos: "En las últimas dos semanas cayó 10% la cantidad de gente que tiene 'mucho temor' al coronavirus, situación que refuerza la idea de la distensión de la cuarentena. Sin embargo, en nuestra legendaria incoherencia, los argentinos creemos en un 59% que lo peor está por venir, contra solo el 8% cree que lo peor ya pasó. También el 58% de los argentinos cree que la cuarentena debería extenderse hasta junio".

Respecto a la situación económica, el 80% de los encuestados indicaron tener alguna merma en sus ingresos familiares producto de la crisis y el enfriamiento de la economía. "Casi 56% indica que su economía no soporta otro mes más de parate económico. Vienen tiempos de más crisis, más dolor y de tensión social. Los servicios factibles de ser cortados (luz, internet, gas, celular) tienen prioridad. Un tercio de los que tienen tarjeta de crédito no la está pagando y casi la mitad de los que deben pagar impuesto municipal, no lo hacen", agregó el informe.

A continuación la encuesta completa:

DR/FF