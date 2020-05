Por qué Pedro Cahn es el símbolo de la grieta para los anticuarentena

Pedro Cahn es hoy una de las caras de la cuarentena, gracias a su rol activo como miembro del consejo de expertos que asesora a la Presidencia. Con una trayectoria indiscutible en el campo de la infectología, es el blanco de las críticas por parte de quienes militan en contra de la cuarentena.

Patricia Bullrich, por ejemplo, que acusó a la Casa Rosada de "enamorarse" de la cuarentena. Y apuntó directamente contra el infectólogo asesor de generar miedo diciendo que "el que sale se busca el virus". Entrevistada por Diego Schurman en Radio Continental, la presidenta del PRO afirmó: “No puede un infectólogo decir algo así. No importa que sepa más, la frase que dice es de generación de miedo, es casi terrorista decirlo”.

Otra de las que salió al cruce fue la conductora Cristina Pérez, El experto respondía a la pregunta sobre cuándo se salía de la cuarentena: "No lo sé. La verdad que tener el récord de semanas de cuarentena no es ni bueno ni malo en la medida de que lo podamos medir con el principal objetivo que es reducir el número de muertes". La conductora de Telefe lo interrumpió y dijo: "Hay comerciantes quebrando, hay gente que no tiene ingresos. Algunos no van a morir de coronavirus, pero se van a morir de otra cosa ". El médico le respondió "No veo a mis nietos desde el 15 de marzo y tengo a mi cuñado y a mi sobrina tienen un negocio de ropa y no trabajan desde el 20 de marzo", señalando que los expertos no eran ajenos a los problemas que traen aparejadas las medidas.

Cahn ha tenido muchas frases contundentes como por ejemplo, “No soy fanático de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es pro cuarentena, somos anti muerte y anti desastre humanitario ante una enfermedad de rápida transmisibilidad”.No dudó en criticar al gobierno de Mauricio Macri por haber degradado Salud a una Secretaría. Y también dijo "la cuarentena no se va a levantar nunca", “Si alguien se imagina que al día siguiente jugará al fútbol con público, que se abrirán los teatros y los cines, que podrá celebrar el cumpleaños de 15 de la nena, siento decirle que está muy equivocado”, dijo a Página/12.

Premiado por Perfil en 2019 en la categoría Ciencia y Tecnolgía dijo: "En estos tiempos donde se habla de consenso y grieta, a mi no me gusta la grieta. Hay consensos en los cuales deberiamos ponernos de acuerdo: educación ,salud y ciencia", Y a los seis meses terminó formando parte de la polémica que divide a la opinión pública.

Trayectoria

Conocido ahora por el gran público por pertenecer al grupo de asesores del Gobierno en materia de coronavirus, es un infectólogo de renombre mundial, y ex Jefe y actual Consultor de la División Infectología del Hospital Fernández, donde sigue atendiendo como en 1982, cuando llegó el primer paciente afectado por HIV.

Vinculado a múltiples grupos de trabajo internacionales y conferencias de VIH/sida desde 1989, también en repetidas oportunidades ha sido asesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA. Es Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y recibió la mención de honor “Senador Domingo F. Sarmiento” por parte del Senado de la Nación en 2014.

