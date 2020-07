Alberto, con ganas de endurecer la cuarentena, recibe a Kicillof y Larreta

El presidente Alberto Fernández dijo este jueves que se está frente a "un problema" en el AMBA ante el avance del coronavirus, y adelantó que en el encuentro que mantendrá esta tarde con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se abordará el tema de las "restricciones" impuestas en el marco de la cuarentena.

Fernández consultó primero a los infectólogos que integran el Comité de Expertos que lo asesora desde que fue declarada la pandemia de coronavirus y por la tarde se reunirá con Kicillof y Rodríguez Larreta para analizar la continuidad de la cuarentena en el AMBA.

Así lo informaron a Télam fuentes oficiales, que confirmaron que el encuentro con los infectólogos y la reunión con los mandatarios de la provincia y la ciudad serán en la Residencia Presidencial de Olivos. Si bien entre Ciudad y Provincia hubo acuerdo para que no haya retroceso de fase, las diferencias se encuentran en las aperturas que pretende realizar Rodríguez Larreta, con las que no está de acuerdo Kicillof.

De todos modos, se espera que este jueves se llegue a un acuerdo total, que será anunciado, como viene ocurriendo, el viernes 31 al mediodía desde la quinta presidencial de Olivos. La idea es acordar qué se abre en la zona del AMBA. Se sabe que Ciudad tiene programadas ya aperturas para el 3 de agosto y quiere sumarle nuevas, como encuentros entre personas al aire libre, algo que rechaza Provincia.

El jefe de Estado mantendrá esta reunión como lo hace habitualmente ante el vencimiento del cada nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde el 19 de marzo, el día que anunció el comienzo de esta medida para mitigar la propagación del coronavirus.

Mientras, la mayor parte de las provincias del interior del país se encuentran en una etapa de distanciamiento, con mayor flexibilidad en sus actividades, debido a la poca cantidad de casos de contagios.

Así, mientras el AMBA se encuentra en la fase 3 con restricciones en la circulación de sus habitantes y aperturas específicas de actividades en forma gradual y con protocolos, gran parte del país se encuentra en fase 4 y 5, con mayor flexibilidad en las actividades y en la circulación.

A la espera de la confirmación de las nuevas líneas de acción para el combate a la transmisión del coronavirus por parte de las autoridades, el Ministerio de Salud informó hoy 23 nuevos fallecimientos por esa enfermedad: 11 varones y 12 mujeres, de las cuales 13 tenían residencia en la provincia de Buenos Aires, 6 en la Ciudad, 2 en Río Negro, 1 en Santa Cruz y 1 en Mendoza, lo que elevó a 3.311 la cifra de muertos desde marzo pasado.

De esta manera, la tasa de mortalidad general se ubicó en 72 personas por cada millón de habitantes y el índice de letalidad en 1,8% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.641 los positivos de COVID-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 178.996 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 394 casos por cada 100 mil habitantes.

Al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, comentó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aportó este miércoles el 87% de los nuevos casos, pero señaló también la participación en ese índice de las provincias de Jujuy (172 reportados) y Córdoba (111).

De los 95.089 pacientes activos en el país, 1.057 cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva y de ellos el 84,6% lo hacen en centros de salud de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

La ocupación de esas camas críticas, más allá de la dolencia que explique la internación, a nivel nacional promedia el 54,4%, mientras que en el AMBA llega al 63,6%.

Por otra parte, Vizzotti destacó que "en este momento, no hay provincias que no hayan reportado casos en los últimos 14 días. Hay algunos departamentos que no tienen casos, algunos tienen casos de contacto estrecho, algunos que tienen pequeños conglomerados, pero hay un numero importante de provincias que tienen brotes con casos en los que no se encuentra el nexo epidemiológico y eso hace que se sospeche la transmisión comunitaria", abundó.

Mientras tanto, el índice de positividad, que mide la cantidad de casos hallados sobre test realizados, ayer se ubicó en 41,1% promedio país, 39,1% en la Ciudad y 48,5% en la Provincia de Buenos Aires.

Ayer fueron realizadas 15.812 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 690.823 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.224,2 muestras por millón de habitantes.

De los 178.996 reportados desde el inicio de la pandemia, 1.115 (0,6%) son "importados", 52.375 (29,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 96.710 (54%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

