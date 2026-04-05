Tras echar a un hipotecado vip, Pettovello se diferencia y Milei le baja el precio al escándalo

Otra bala ingresó de lleno en el Gobierno. La aparición de un listado de créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación, que fueron otorgados a funcionarios de alto rango del Gobierno, aumentaron su impacto con la renuncia de un integrante del Ministerio de Capital Humano. Este sábado la administración libertaria se deshizo en posteriores explicaciones, con contradicciones, que dejaron al oficialismo sumergido en un nuevo conflicto y con Javier Milei en el centro de la escena.

El Presidente, el sábado por la tarde, tuvo que intervenir cuando el tema no paraba de escalar, y a gran velocidad, en la agenda pública. Lo hizo mediante su red social predilecta, X, para resaltar que la salida de Leandro Massaccesi, el jefe de Gabinete de la cartera de Sandra Pettovello, no se debió a su aparición e nla nómina.

“Falso de falsedad absoluta”. La ministra se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema. Sin embargo, los ‘periodistas’ siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira. Nol$alp”, redactó el jefe de Estado. Las siglas que mencionó se refieren a una frase que utiliza con mucha frecuencia, “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

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El oficialismo se dedicó con el correr de las horas a amplificar la versión presidencial. Ante la consulta de PERFIL, la respuesta de fuentes libertarias fue que el integrante del ministerio “le mintió dos veces” a la jefa de cartera en relación al registro en el que figura. Por eso terminó fuera de la función pública.

Primero, en el LLA argumentan que el oriundo de Río Negro no le contó que había sacado el crédito. Y cuando la ministra se enteró, tampoco se lo reconoció. Dos motivos suficientes para que la jefa de Capital Humano actúe como suele actuar en estos casos: sin consulta previa a ningún mando superior, decidió echar a su coordinador.

Había reaccionado de la misma manera el 30 de octubre de 2024 cuando encontró que la subsecretaria de Gestión Administrativa Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, gastó en su dependencia casi $ 2 millones de pesos por una cafetera. Además de contratar catering por casi $ 3 millones. Por estas contrataciones Cassino finalizó su recorrido en la gestión libertaria.

Ese mismo año Pettovello también fue noticia por su modus operandi. El 31 de mayo, en un abrir y cerrar de ojos, denunció penalmente a Pablo de la Torre, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, por irregularidades en la contratación de personal y presuntos sobresueldos. Para la ministra predilecta del Presidente, hay un lema que respeta a rajatabla y se mueve siempre en la misma dirección: “El que las hace las paga”.

No obstante, ni bien estalló el escándalo de la lista, la primera versión que corrió es que Pettovello expulsó al funcionario de manera preventiva y ante la magnitud de la aparición de presuntos créditos direccionados. Hay voces en LLA que por estas horas temen un efecto dominó y que se despidan a otros involucrados en la lista.

Aunque también hay otras fuentes que exhiben optimismo y dicen que no va a haber problemas a futuro. Un escenario cargado de contradicciones. “Todos los créditos están bien otorgados, bajo normativa”, es el argumento que exponen quienes se mueven en el Banco Nación. Al mismo tiempo, existen voces libertarias que anticipan que no existirá “ninguna irregularidad” y mencionan que en la nómina que circuló hay personas que pertenecen a varios partidos políticos.

En Casa Rosada se preocuparon además por resaltar la importancia de la política crediticia. “Los créditos son la mejor herramienta de progreso de la gente, y están a disposición de todos”, resaltaron.

Massacessi, por lo pronto, se siente perjudicado por la determinación. El sábado, antes de que hable Milei por X, elaboró una extensa defensa y dijo que no cometió ningún ilícito, marcando que su desenlace fue intempestivo.

“A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, son las primeras palabras en torno a lo sucedido.

Luego, precisó que “la solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media”.

Asimismo, el hombre que reemplazó a Lucas Aparicio, el exsecretario de Trabajo del PRO, comentó que “que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Y cerró: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano”.

Quienes coinciden con la ministra en el ámbito laboral dicen que no va a ofrecer una réplica que ayude a que el tema quede instalado en la agenda pública. El Gobierno, que carga con el caso Manuel Adorni desde hace casi un mes, no pretende sumar nuevos frentes de batalla.

Quién es Massaccesi, el abogado que desplazó Sandra

Hijo del exgobernador rionegrino y candidato a presidente por la UCR en 1995 Horacio Massaccesi, Leandro Massacesi construyó su carrera entre la política provincial y organismos nacionales, como la Auditoría General de la Nación, antes de desembarcar en el equipo de la ministra Sandra Pettovello en 2024 en reemplazo de un dirigente del PRO, Lucas Aparicio.

El funcionario llegó al gobierno de Javier Milei en agosto de 2024 en lugar de Aparicio, quien supo ser el secretario de Trabajo en la era Cambiemos y dejó su función en Capital Humano desgastado por los problemas de gestión de la cartera.

El ingreso del rionegrino fue veloz. Una vez que el hombre del partido amarillo se fue, se oficializó su llegada a la cartera mediante el Decreto 715/2024. Si bien formalmente ocupaba el cargo de jefe de asesores, Massaccesi se desempeñó más bien como jefe de Gabinete de Sandra Pettovello. Se encargaba de coordinar la gestión operativa de un ministerio que tenía problemas internos.

Previamente, fue concejal en Viedma, capital de Río Negro, desde diciembre de 2015 hasta comienzos de octubre de 2019. Luego asumió el puesto de Secretario de Gobierno de la administración de Mario Francioni, quien debió hacerse cargo de la intendencia tras el fallecimiento de José Luis Foulkes.

A nivel nacional, su crecimiento estuvo ligado a su cercanía con Miguel Ángel Pichetto, con quien trabajó de manera estrecha en la Auditoría General de la Nación antes de desembarcar en el Ejecutivo hasta este viernes por la noche, cuando su jefa lo echó sin contemplación.