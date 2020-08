Tras el 17A, Sergio Berni prefirió no agitar: "Las críticas hay que escucharlas"

Sergio Berni advirtió al gobierno que "las críticas hay que escucharlas" después de las multitudinarias manifestaciones de este 17 de agosto. "Me parece que en un país libre y democrático cada uno puede expresarse de la manera que quiere, me hubiera gustado que sea con mayor cuidado hacia terceras personas", planteó el ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El ministro, que dio positivo por coronavirus la semana pasada, afirmó que es "respetuoso de la libertad a expresarse". "Soy de aquellos que se nutren de las críticas, creo que a las críticas hay que escucharlas, analizarlas y entenderlas, y después uno sabrá cómo actuar en consecuencia. Yo soy muy respetuoso de la libertad de todo el mundo, del derecho a expresarse", dijo en Crónica TV ( ver video ).

Alejado de los feroces calificativos que el gobierno nacional dedicó a los manifestantes, Berni dijo en la entrevista que él no teme a los que no piensan como él: ​"Lo digo con mucha humildad, soy una persona a la que le gusta escuchar. Intento escuchar aunque no esté de acuerdo con aquello que se exprese. No le tengo miedo a aquellos que piensan distinto a mí, por el contrario, me nutro y los escucho", finalizó.

DS