Chocante descargo de Esteche contra Laura Alonso

Luego de que Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), y Juan José Aranguren, ex ministro de Energía, fueran procesados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fernando Esteche aprovechó la ocasión para hacer un descargo al respecto en Facebook.

“A nadie le deseo la cárcel, hoy me enteré de su procesamiento (NdR: Laura Alonso) con la misma imputación que me tuvo dos años en el penal de Marcos Paz.”, empieza el relato del dirigente político y ex referente de Quebracho, quien acompañó la publicación con una foto de la titular de la OA y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

Esteche sobre CFK: "La pensé disciplinada a las lógicas tumberas"

“Pensé en el pabellón colectivo IRIC de la Unidad de mujeres 34, donde Lanata filmó para mostrar en dónde pensaban alojar a CFK”, escribió Esteche, quién luego completó: “Pensé en su desagradable desnudez en las requisas, cada vez que entra o sale del pabellón. La nombrarían por el apellido, con violencia, con autoridad… La pensé disciplinada a las lógicas tumberas”.

El dirigente popular culminó la publicación asegurando que probablemente Cristina Fernández de Kirchner nunca tenga que hacer ese recorrido, pero asegurando que “ojalá lo haya pensado ella (Laura Alonso) para que se haya espantado”, concluyendo que “ese instante de su espanto” lo regocijó.

Su espanto me regocijó A nadie le deseo la cárcel. Hoy me enteré de su procesamiento con la misma imputación que me... Publicado por Fernando Esteche en Viernes, 6 de diciembre de 2019

Fernando Esteche estuvo encarcelado durante casi dos años en el penal de Marcos Paz con prisión preventiva. El ex líder de Quebracho era el único detenido acusado de encubrir el Atentado a la AMIA, por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, causa en la que también se encuentra involucrada Cristina Kirchner, vicepresidente electa.

Procesan a Juan José Aranguren y Laura Alonso por el "Caso Shell"

En tanto, Juan José Aranguren tendrá que hacer frente a la acusación en la que es acusada de beneficiar a Shell, empresa de la que formó parte y de la que era accionista al momento de la compra de gas natural a Chile.

Por su parte, Laura Alonso es acusada por el delito de encubrimiento para ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, agravado por ser funcionaria pública

El juez federal que investiga la causa es Luis Rodríguez, encargado del Tribunal Federal N°9 desde el 2012. A principios de año, la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, aseguró que el magistrado recibió coimas para frenar investigaciones.

AA/MC