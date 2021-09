Tras el triunfo, Juntos por el Cambio empieza a trabajar en la nueva configuración parlamentaria

Con poco más del 40% de los votos a nivel país, casi 10 puntos por encima de la oferta global del Frente de Todos, la alianza Juntos por el Cambio se llevó el último domingo un importante triunfo que seguramente traerá cambios en la configuración de poder parlamentaria después del 10 de diciembre de este año.

Si bien en todos los sectores aclaran que la última palabra la tendrán las urnas el 14 de noviembre, ya surgieron las primeras inquietudes sobre cómo podría ser el nuevo planteo tanto en Diputados como en el Senado.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, fue uno de los perdedores de la noche tras la derrota que sufrió a manos de su colega parlamentario Luis Juez, quien se quedó con la candidatura a senador por Córdoba por un margen de casi 20 puntos en la interna.

Al cordobés le quedan aún dos años de mandato pero según coinciden dentro del interbloque opositor, su posicionamiento quedó débil de cara a los próximos dos años de gestión en el Congreso y ya hay varios sectores interesados en quedarse con el preciado lugar.

Juntos por el Cambio podría sumar entre tres y cuatro diputados propios para un interbloque que hoy tiene 114 integrantes y que podría conformarse con al menos 117 referentes propios, con posibilidades de convertirse en primera minoría aunque no de tener quórum propio.

Dentro de esa nueva configuración, el PRO seguiría siendo el espacio con mayor cantidad de legisladores frente a la UCR y la Coalición Cívica y, según comentan, en esta ronda electoral pretenden hacer valer esa mayoría y buscarán quedarse con la titularidad del interbloque, tras ocho años del patrocinio de Negri.

"Negri dice que tiene los votos", afirman en el radicalismo aunque no creen que finalmente se quede al mando después de la derrota. No obstante, mencionan que una de las claves para resolver el dilema tiene que ver con la disputa interna que mantienen el gobernador de Jujuy Gerardo Morales con el senador porteño Martín Lousteau, cuyo espacio propio Evolución fue sumando bancas en los últimos años y mayor influencia a nivel interno.

El economista auspició las candidaturas de Martín Tetaz en CABA y de Danya Tavela como compañera de fórmula de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, por lo intentará hacer valer su poderío interno.

Quienes también llegarán pisando fuerte son el senador Julio Cobos, que obtuvo un importante triunfo en Mendoza y al ex diputado nacional Mario Barletta, cuya boleta con Carolina Losada para el Senado se llevó una simbólica victoria en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe.

Sin embargo, en el radicalismo admiten que la conducción del interbloque está prácticamente perdida ya que el PRO, a diferencia de la UCR, traerá figuras de peso a la Cámara baja entre los que se destacan Diego Santilli y María Eugenia Vidal, quienes no dieron a conocer aún si tienen intenciones de comandar una bancada o si podrían, por ejemplo, respaldar a Cristian Ritondo para que pegue el salto de ser jefe PRO a titular de la bancada conjunta de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.

En el caso de la Coalición Cívica, fuentes partidarias comentaron a PERFIL que Juan Manuel López tendría la intención y el respaldo para continuar al frente del bloque, sobre todo si se repite en noviembre el buen resultado de las PASO para la lista que encabezará Santilli y que tiene al "lilito" entre sus integrantes.

Entre los candidatos "entrables" de la boleta bonaerense también se encuentra el ex presidente de la Cámara baja Emilio Monzó y la referente del GEN Margarita Stolbizer, quienes tuvieron en los últimos años perfiles propios que seguramente buscarán mantener para sus nuevas gestiones parlamentarias.

Por Entre Ríos también llegará el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio que ganó la interna de Juntos por el Cambio y la primaria general contra el Frente de Todos por más de 20 puntos.

La pelea en el Senado

En la Cámara alta todavía son incipientes los primeros análisis sobre cómo podría conformarse el interbloque que hoy encabeza el formoseño Luis Naidenoff. En rigor, desde la coalición opositora explican que el Senado podría convertirse en uno de los factores de negociación conjunta que se suele trabajar cada dos años en el Congreso.

Por caso, si el PRO se quedara con el interbloque en Diputados, el radicalismo podría seguir con la conducción en el Senado, aunque no es seguro que sea Naidenoff el indicado para la continuidad. Si bien el formoseño no puso su banca en juego en esta ronda electoral, la provincia norteña no se ubicó entre las que dieron triunfos a la alianza opositora, por lo que el foco podría direccionarse a otros distritos.

El jefe del Comité nacional Alfredo Cornejo, es uno de los que llegará al Senado con un triunfo bajo el brazo y si finalmente decide abandonar la conducción partidaria desde diciembre, vería con buenos ojos algún lugar de relevancia en el Senado. Pero allí también llegará Luis Juez envalentonado por el resultado en Córdoba y el armador Martín Lousteau, que continúa con un armado propio.

