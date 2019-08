Patricia Bullrich: "No hay transición sin elección"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera de ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, brindaron una conferencia de prensa al término de la reunión del gabinete ampliado de Juntos por el Cambio, que encabezó Mauricio Macri.

Bullrich manifestó: "En primer lugar, decirles que estamos organizándonos con todos los recursos abstractos, de nuestro pensamiento, ideas, bagaje, de cosas que hemos hecho en el Gobierno para seguir adelante y dar la batalla electoral al 24 de octubre. Cambiemos hoy ha tomado una decisión muy importante frente a toda su gente que es que vamos por los votos de los argentinos, el alma y el corazón de los que creen en las mismas ideas por las que estamos hoy en el Gobierno: la libertad, en el desarrollo, en la capacidad de generar una Argentina que sea capaz de ponerse enfrente de un tipo de poder que siempre ha gobernador en la Argentina".

"Sabe la gente que hemos recibido su mensaje, pero estamos dispuestos a llegar una vez más al corazón de cada uno de los argentinos para que ese mensaje, que es claro pero a la vez que se puede cambiar, porque tiene que ver con algunos temas que nosotros que hoy ya estamos modificando. En consecuencia el mensaje más importante que tenemos para darles el día de hoy y que sintetizamos en esta reunión en estos 72 días van a ver a Cambiemos en la calle, en los barrios, en todos lados buscando a la gente para seguir adelante con el cambio", agregó.

No hubo marcha atrás en el congelamiento de las naftas, dijo Finocchiaro

Al abrir el turno de preguntas de los periodistas, Finocchiaro precisó: "No hubo marcha atrás en el congelamiento de las naftas, lo que no fue por resolución. Se mantiene la medida que anunció el presidente Macri". Asimismo, señaló que dentro del paquete de medidas los jubilados "están contemplados porque ahora tienen el aumento que corresponde a la variación en la fórmula en la que se calcula que los va a beneficiar".

Con respecto a la primera conferencia de prensa que dio el mandatario, el ministro de Educación indicó: "No estaba ni está enojado con aquel que votó, sino con la situación que se originó el lunes en los mercados que afectan justamente al bolsillo de los argentinos". En cuanto a la autocrítica de la gestión, el funcionario sostuvo: "Nosotros estuvimos , y ese es el error que consideramos, enfrascados en lograr resolver los problemas estructurales para el crecimiento del país, equilibrar las cuentas, tener una Justicia independiente, en la batalla con el narcotráfico y en muchas de esas medidas que fuimos tomando posiblemente no nos hayamos dado cuenta a tiempo del padecimiento que estaba sufriendo la clase media".

Gabinete ampliado: Mauricio Macri le habla a Cambiemos tras la derrota en las PASO 2019

En cuanto a los anuncios del Presidente, el titular de la cartera de Educación negó que sean "paliativos, ni son medidas electorales o coyunturales", sino que es "un mensaje claro para la clase media argentina para decirles que entendimos el resultado de las urnas, que estas medidas son para empezar a corregir esas distorsiones que la afectaban, medidas que se van a mantener y amplificar en la medida en que a fin de año tengamos el presupuesto equilibrado y las cuentas públicas en orden, es decir, en el crecimiento estamos todos".

Consultado por si hubo aprietes a las empresas de combustibles para que no suban los precios, el titular de Educación señaló: "Nuestro Gobierno no aprieta a nadie porque no es nuestra forma de gobernar". En ese sentido, reiteró que la medida anunciada se va a mantener y solo resta ver de qué forma se implementa.

Que se entienda que Macri es el presidente de los argentinos, dijo Bullrich

Por su parte, Bullrich remarcó que en la historia de nuestro país hubo intentos de "jugar con la gobernabilidad" y respondió a aquellas voces que sostienen que el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, debe formar parte del plan que el Gobierno llevará adelante hasta diciembre por ser posiblemente el próximo residente de la Casa Rosada. "Que se entienda que Macri es el presidente de los argentinos y lo va a ser -de acuerdo, por supuesto, a lo que decida la gente, que aún no decidió el 27 de octubre- hasta el 10 de diciembre o lo que decida la gente si nos da una segunda oportunidad", aseveró.

Y amplió: "En este marco de romper una lógica que sucedió en muchas oportunidades de nuestra historia, que se puso en riesgo la gobernabilidad y se volteó Gobiernos hoy tenemos la responsabilidad de mantenerla, por eso estamos contentos que baje le dólar y los gestos de nuestro presidente de llamar a todos aquellos que compitieron en una competencia que no lo es tanto. Pero estamos contentos en esta actitud democrática, abierta y clara del Presidente".

B.D.N.