El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona cruzó a Horacio Rodríguez Larreta después de que el exjefe de Gobierno porteño lo criticara por su polémica exposición en Diputados, donde rechazó la diversidad de identidades sexuales "que no se alinean con la biología". Además, el funcionario aclaró que sus palabras se comprendieron "en parte" porque no lo dejaron expresarse de manera completa.

"¿Dónde está la libertad si no hay derecho a la diversidad?", había escrito el dirigente del PRO, que recientemente lanzó su espacio político MAD (Movimiento al Desarrollo), a través de un mensaje en su cuenta de la red social X. En el mismo sumó un video de las declaraciones de Cúneo Libarona ante la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara Baja.

Cúneo Libarona en Diputados: "Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología"

Consultado sobre los dichos del exalcalde de la Capital Federal, el ministro le bajó el precio con una chicana futbolística. "¿Quién es Larreta? Ah, el de Racing", expresó en diálogo con el periodista Jonatan Viale en TN. Vale recordar que ambos dirigentes están relacionados al club de Avellaneda y no solo como hinchas, ya que el padre de Rodríguez Larreta fue presidente de la Academia y Cúneo Libarona, es uno de los responsables del Departamento de Legales.

"Acá hay muchos vivos que aprovechan", continuó diciendo el integrante del Gobierno de Javier Milei. "Larreta ahora apareció", indicó sobre el dirigente que perdió la interna de Juntos por el Cambio contra Patricia Bullrich en 2023, tratándolo de oportunista.

"Los invito al Congreso. Me expresé, en parte, porque quedó donde digo que hay dos sexos, varón y mujer, que es según la biología, y no seguí", explicó el titular de la cartera de Justicia. "Yo no me referí a la orientación sexual y es obvio que cada uno puede autopercibirse como quiere y que sea libre y feliz", sostuvo frente a los cuestionamientos que recibió por parte de referentes de todo el arco político.

En ese sentido, mencionó que con las cuestiones de género "se hicieron muchos negociados" y apuntó contra el ex Ministerio de la Mujer, al mismo tiempo que afirmó que se "aprovechan para decir cosas que no son ciertas".

Las políticas de género en la era Javier Milei también sufren la motosierra

"Dije textual la idea del presidente Milei, sentar las bases de su pensamiento, que yo comparto", agregó. Por último, cargó contra los legisladores que no lo dejaron hablar de la idea completa durante su exposición y lo interrumpieron: "Los invito a Diputados, que te gritan y aplauden; yo estoy leyendo el libreto que tenía y no se pudo desarrollar".

La polémica que envolvió al funcionario ocurrió durante su exposición frente a la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, donde fue convocado para hablar sobre la aplicación de políticas de género por parte del Poder Ejecutivo tras el cierre y recorte de programas del área.

Cúneo Libarona había sido convocado por la presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha (Unión por la Patria) debido al decreto de necesidad y urgencia 450/24 que traspasó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género desde el Ministerio de Capital Humano a la cartera de Justicia.

