Tres sociedades, en la ruta del dinero de Odebrecht

por Emilia Delfino

Tres sociedades con cuentas bancarias en el banco Itaú de Uruguay son clave para seguir la ruta del dinero ilegal de Odebrecht en la Argentina, de acuerdo con los nuevos documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a los que accedieron La Nación y PERFIL.

Si bien la documentación revela al menos US$ 15,7 millones pagados ilegalmente por Odebrecht, más de la mitad pasó por las cuentas de tres firmas estrechamente ligadas entre sí: están manejadas por los mismos contadores y tienen cuentas en el mismo banco, a nombre de las mismas personas. Así consta en los documentos.

A través de estas tres firmas, se canalizaron al menos US$ 8.950.098,84, entre 2012 y 2014. Los fondos fueron destinados por las tres obras centrales de Odebrecht y sus socias en el país: la ampliación de los gasoductos troncales, la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas (de Aysa) y el soterramiento del Sarmiento.

Sabrimol Trading fue la sociedad más utilizada por los nuevos apodos que salen a la luz a través de esta investigación. Al menos once sobrenombres aparecen recibiendo dinero en la cuenta bancaria de esta firma: Rolha (corcho), Inseto (insecto), Cuca, Seguros, De Niro, Cavalo (caballo), Raúl Seixas, Río Grande, Facada (puñalada), Adiatamentos (adelantos) y Piloto. Según las nuevas planillas, solo por Sabrimol Trading SA se desviaron al menos US$ 5.100.098.84 de la División de Operaciones Estructuradas entre 2012 y 2014.

Los uruguayos que aparecen como titulares de Sabrimol Trading dijeron a la Justicia argentina que la sociedad era manejada por el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, cercano al ex ministro Julio De Vido, para Odebrecht, según consta en los expedientes consultados.

Sin embargo, Rodríguez sostiene que no es el dueño de Sabrimol Trading ni de las otras dos sociedades. En las tres investigaciones judiciales en curso, Rodríguez está señalado por los fiscales como el supuesto intermediario entre la constructora brasileña y los ex funcionarios kirchneristas. Así lo sostienen también dos ex ejecutivos de Odebrecht, Marcio Faria y Luiz Antonio Mameri. Uno de los apodos que recibía dinero de Sabrimol era justamente Rolha, cuya traducción del portugués es “corcho”.

Rodríguez dijo a La Nación y a PERFIL que “nadie en Odebrecht jamás lo llamó Rohla o Corcho” y negó ser destinatario de pagos ilegales. De Vido también niega haber recibido sobornos.

Capital Investment Enterprise LP y Latin Financial LP también aparecen recibiendo dinero de la División de Operaciones Estructuradas. Estas dos sociedades también tienen cuentas en el Banco Itaú de Uruguay a nombre de Martín Molinolo, uno de los titulares de Sabrimol Trading. Así surge de la documentación enviada por la entidad bancaria al Banco Central del Uruguay en un informe que ya está en poder de la Justicia argentina.

La Nación y PERFIL intentaron comunicarse con el contador Molinolo, pero no respondió las consultas.

De acuerdo con las planillas de la “caja 2” de Odebrecht, Latin Financial LP recibió US$ 2.200.000 entre 2013 y 2014. En los registros de pago hay al menos 13 transferencias para dos destinatarios: Rolha (corcho) e Inseto (insecto).

Insecto cobró por los gasoductos y por pagos solicitados por el entonces jefe de Odebrecht en el país, Flavio Faria.

Otros seis pagos que recibió Insecto fueron desviados a través de la tercera sociedad en cuestión, Capital Investment Enterprise LP, durante 2014 y por un total de US$ 1.650.000.

En la Argentina, Odebrecht dijo que “refuerza su compromiso indeclinable de colaborar con las autoridades argentinas y llegar a un acuerdo de colaboración y de reparación que permita esclarecer los actos ilícitos cometidos en el pasado, como lo ha hecho en otros países”.