Un diputado asumió la comisión de Salud por videollamada por el coronavirus

El diputado nacional Pablo Yedlin, del Frente de Todos, asumió este jueves como presidente de la comisión de Salud a través de videollamada, ya que está en cuarentena preventiva por el coronavirus.

Yedlin, que es médico y fue ministro de Salud de Tucumán, llegó el lunes de Washington, en donde participó de un encuentro mundial relacionado con esa área. Hasta ese día, Estados Unidos no estaba en la lista de países de riesgo para Argentina, algo que cambió 24 horas después.

Desde el anexo de diputados, los legisladores que integran la comisión le propusieron por videollamada a Yedlin que asuma como presidente. La encargada de la tarea fue Cecilia Moreau.

Luego, la votación acompañó la propuesta y Yedlin, desde su casa, pudo completar el trámite formal y seguir la ceremonia.

Desde su casa, el diputado dijo que tomara precauciones necesarias, que vive con su familia pero que toma distancia de su padre, que tiene 87 años y es potencialmente vulnerable. “Hay que quedarse en la casa, siempre en lugares donde no estés en contacto con mucha gente, sobre todo con gente de grupos de riesgo que puede tener formas graves de la enfermedad, que se ha demostrado son los mayores de 75 años y personas con patologías previas respiratorias, cardiópatas, renales, que tiene alguna enfermedad que los haga más vulnerables”, manifestó a El Tucumano.

#CODVID19 Ante la útima decisión del @msalnacion, y teniendo en cuenta mi viaje a Washington D.C., EE.UU., para reunirme con @JorArguello y disertar en el @BancoMundial, he comenzado hoy la cuarentena correspondiente. Realizaré mis actividades de @DiputadosAR desde mi hogar. — Dr. Pablo Yedlin (@pyedlin) March 11, 2020

Y dijo que cree que él no se enfermará de coronavirus. “Fuiste en avión, viniste en avión, pasaste por los aeropuertos, uno se lavó las manos, se cubrió; yo creo que no me voy a enfermar”, manifestó.

En Estados Unidos, Yedlin se reunió con el embajador Jorge Argüello y disertó en el Banco Mundial. Pero ni bien pisó Buenos Aires se fue a su hogar en Tucumán y se aisló voluntariamente.

