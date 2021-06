Año electoral. Parece haberse abierto la temporada para cometer errores, furcios y luego pedir disculpas. Desde la seguidilla de traspiés que cometió el presidente Alberto Fernández hasta expresiones altisonantes por parte de todo el arco política, ahora se suma el presidente Mauricio Macri.

"Nunca he creído realmente que esta gripe un poquito más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir", soltó este jueves 17 dejó uno el ex presidente.

Macri se expresó así al hablar sobre su vacunación en los Estados Unidos, lo cual definió como una "una contribución" y explicó: "No usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna . Fui y pagué mi vacuna".

Macri: "Estoy convencido de que hubiéramos administrado mucho mejor la pandemia"

El ex mandatario aseguró que si la pandemia hubiese ocurrido durante su gestión no habría tenido problemas con la adquisición de vacunas y señaló: "Hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas".

Sin embargo, este viernes retrocedió sobre sus palabras. En su cuenta de Twitter pidió perdón aunque insistió con la idea de su discurso.

"Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado" comenzó por excusarse el ex presidente.

"Aprovecho este tweet para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república", remarcó Macri.

Y agregó: "La pandemia no justifica que el gobierno destruya las vidas, el trabajo y la educación de los argentinos. Paralizaron al país pero la Argentina aparece en el último puesto del ranking de gestión de la pandemia".

Ayer el presidente había criticado asimismo la gestión en materia de salud: "Un técnico del Conicet dijo que si hubiésemos vacunado como los chilenos tendríamos 30 mil muertos menos. Y en adición a eso, la cantidad de días que no hubiéramos estado cerrados, provocando la destrucción de la salud psicológica, mental, física, económica de la población".

"Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos. La cuarentena eterna ha destruido una parte del país", agregó el ex jefe de Estado y referente del PRO.