Video: la "profunda tristeza" de Esteban Bullrich en su última sesión en el Senado

El senador Esteban Bullrich llegó al Senado este jueves 9 de diciembre para ejercer lo que serán sus dos últimas sesiones en la Cámara alta, luego de que el martes anunciara que renunciaría hoy a su puesto para dedicarse a su estado de salud. "Renuncio a mi banca con profunda tristeza", dijo en un mensaje que transmitió mediante una aplicación, debido a sus problemas del habla.

Visiblemente emocionado, Bullrich ingresó al Congreso y, ante una multitud de prensa y las personas presentes no pudo contener el llanto. El video, que circula por redes sociales, se lo ve al ex ministro de Educación tratando de contener la emoción en el último día de su función pública.

Qué es la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que padece Esteban Bullrich

Antes de comenzar la sesión, además, se lo vio ingresar al recinto asistido por una persona, que lo ayudó a acomodarse en su banca, mientras chocaba puño a quienes se le acercaban.

Diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) hace ocho meses, Esteban Bullrich comunicó a sus compañeros de la Cámara alta que dejará el resto de su mandato para dedicarse a su familia y a su bienestar.

Al inicio de su discurso, Bullrich agradeció a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por darle la palabra y sentenció: “Desde que entré a la política siempre intenté de ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente".

"Hoy, desde este recinto que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales”, agregó.

El senador además comunicó que presentará un proyecto de educación inclusiva, su última iniciativa antes de dejar el recinto: "Renuncio a mi banca con mucha tristeza y mi última actividad es este proyecto de educación inclusiva que busca igualar oportunidades e intenta dejar de lado vanidades para buscar consenso".

"Voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos. Renuncio a mi banca con mucha tristeza y mi última actividad es este proyecto de educación inclusiva que busca igualar oportunidades e intenta dejar de lado vanidades para buscar consenso", agregó Bullrich.

En otro tramo de su mensaje, el ex funcionario de Cambiemos cuestionó además que Argentina “vive enfocada en la grieta y en el debate violento".

"Un país que escapa de la política, la desprecia y la condena. Una país en el que la gente se recluye en lo privado, soltando el sueño de ser parte de la construcción de una Argentina mejor. Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano, sé que estas palabras pueden parecer la de un soñador, lo soy, pero como en aquella canción que nos invita a imaginar, sé que no soy el único”, expresó.

Con el aplauso de pie de parte de todos los legisladores presentes en la Cámara Alta, Bullrich y su familia lloraron al acompañarlo en esta difícil situación, al igual que muchos de sus compañeros de banca, que se mostraron muy tristes por el momento que transita.

Este jueves, el senador por la provincia de Buenos Aires participará de las dos últimas sesiones, y luego será reemplazado por José María Torello, ex jefe de asesores de Mauricio Macri durante su presidencia.

La carta con la que Esteban Bullrich anunció que dejaba el Senado

"No tengo borracho, tengo ELA", la remera que usó días atrás. Bullrich creó una fundación para la lucha contra la enfermedad

"Hola colegas. Quisiera no tener que escribirte este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren", comienza el mensaje que envió a sus pares en el Congreso.

"Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen", explicó el ex ministro de Educación.

Esteban Bullrich renuncia a su banca en el Senado

“Me hubiera gustado manejar esto de otra manera pero ya me escriben periodistas hablando sobre mí decisión. Una pena. Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente. Ojo, dejo el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos", afirmó Bullrich.

El Senado que viene, dijo, "no puede depender de que yo tenga un buen día". "El jueves serán mis últimas dos sesiones. Quiero agradecerles de corazón en apoyo y afecto recibido estos cuatro años pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza va a ser mucho más entretenido pero Dios tiene otros planes para mí. Abrazo enorme", finalizó.

El mensaje de Esteban Bullrich en las remeras de su fundación: "No estoy borracho, tengo ELA"

La trayectoria de Esteban Bullrich

Licenciado en Sistemas por la Universidad CAECE, Esteban Bullrich realizó un MBA en la Escuela de Negocios Kellogg de la Universidad de Northwestern (EE.UU.). Además es becario de la Fundación Eisenhower Fellowship, y forma parte de la comunidad de Jóvenes Líderes Mundiales del Foro Económico Mundial.

Casado con María Eugenia y padre de cinco hijos, Bullrich comenzó su carrera política en el año 2001 en el espacio político Recrear. Fue Diputado Nacional entre 2005 y 2007, y fue reelecto en el cargo en 2009, por el PRO.

En diciembre de 2007, asumió como Ministro interino de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Esteban Bullrich asumió en el Senado en 2017.

A partir de enero de 2010, ocupó el cargo de Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta fines de 2015, cuando fue designado como Ministro de Educación y Deportes de la Nación por el Presidente Mauricio Macri.

En las elecciones legislativas de 2017, encabezó la lista de Senadores de la alianza Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires que se convirtió en la fuerza ganadora. Desde entonces ocupa su banca en el Senado.

Es autor del libro Es el Maestro (2019), y co-autor del libro Ahora... Calidad. Apuntes para el debate sobre política educativa en la Argentina (2011). A fines de 2021 presentó Una Nueva Buenos Aires, donde se plantean los problemas estructurales de la provincia.

