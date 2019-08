VIDEO | El escándalo de Luis María Blaquier en las PASO: "Rompí el telegrama porque no servía"

Noticias Relacionadas Grandes empresarios respaldan el plan de emergencia oficial contra la inflación

Luis María Blaquier, exfuncionario de la ANSES hasta 2016, fue detenido en José C. Paz el domingo 11 de agosto por destruir un telegrama oficial con los resultados obtenidos en la mesa que fiscalizaba durante elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El incidente tuvo lugar en la mesa 238 de la Escuela Secundaria N°1, en ese distrito bonaerense. Según el acta policial en la que se dejó constancia del hecho, el sobrino de uno de los CEO de la azucarera Ledesma le habría arrancado el documento de las manos al presidente de mesa y lo habría roto en pedazos.

De acuerdo al testimonio de los presentes, la reacción de Blaquier fue presuntamente desencadenada por los pésimos resultados electorales de Juntos por el Cambio. Según datos oficiales, en la mesa en la que se desempeñaba el empresario, el Frente de Todos superó al oficialismo por un arrasador 77,94%, contra apenas el 10,64% del oficialismo.

El episodio se conocía por sus derivaciones del día de la elección, incluso fotos, pero en las últimas horas comenzó a circular en redes un video del momento de ese incidente. En el aula de la escuela se puede ver a varios hombres discutir "¿¡Cómo vas a romper el telegrama si estamos haciendo todo bien!?", le dice un joven a Blaquier, y se escucha que este responde: "Lo rompí porque no me lo dejaba llevar. Ya le había sacado una foto y no servía". Por ese tema, debió pasar varias horas detenido tras el altercado.

No son semanas fáciles para Luis María Blaquier. Tres días después de la aplastante victoria electoral del Frente de Todos, la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de contralor del Poder Legislativo que siempre está liderado por la oposición aunque con presencia oficialista, aprobó por unanimidad un duro informe que cuestiona el manejo del fondo donde el Estado invierte la plata para las futuras jubilaciones. El documento de la AGN critica la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en 2016, primer año del gobierno de Mauricio Macri. Entre otros puntos, el informe cuestionó que el fondo de la ANSES suscribiera deuda de Cablevisión, del Grupo Clarín, y Arcor, la empresa que preside Luis Pagani.

El organismo sostiene que la decisión “fue firmada entre otros, por el (entonces) subdirector de operación del FGS”, Luis María Blaquier, que había desempeñado “cargos directivos en ambas empresas hasta diciembre de 2015, momento en el cual renunció para cumplir con sus funciones” en la ANSES. “No se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia que se interpretaría como un conflicto de intereses”, según la ley de ética pública y los principios del FGS, según la AGN. Blaquier fue funcionario del Gobierno de Macri en la Anses hasta fines de 2016. En su gestión, firmó el Memorándum con Qatar, que planteaba un modelo off shore para la administración de fondos a invertir en la Argentina.

