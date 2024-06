Videollamada de Pettovello: “No voy a dejar solo a mi amigo”

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no logra superar la crisis que despertó la falta de reparto de alimentos en su ministerio y el escándalo por los contratos truchos. Con todo, se la volvió a ver el jueves por la

noche en un minúsculo acto de militantes libertarios en el Obelisco, en el que se congregaron para apoyar a la ministra que cuenta con un apoyo total por parte del presidente Javier Milei.

A Pettovello se la vio y se la escuchó. Pero con una particularidad: participó del evento a través de una videollamada. “No quiero ponerme a llorar porque después dicen que ando lloriqueando por ahí”, dijo la ministra al comenzar luego de los cánticos de decenas de militantes que se habían convocado a través del youtuber Mariano Liberal.

“No aflojes; no aflojes; no aflojes”, gritaron los libertarios en apoyo de la ministra, a quien se la podía ver a través de la pantalla de un celular y se le amplificaba la voz a través de un megáfono. “Aguante Pettovello, aguante Pettovello, aguante Pettovello!”, se escuchó en otro tramo.

“La verdad es que es muy difícil; yo no me iba dando cuenta de los callos que iba tocando”, comenzó la ministra reflexionando acerca de su labor y continuó: “Soy una de ustedes, soy una ciudadana común que metió los pies en el barro y no los voy a sacar”.

A Pettovello no se la veía desde la foto descontracturada del Gabinete en un café en los alrededores de la Plaza de Mayo. De hecho, estuvo ausente en las últimas reuniones de gabinete en Casa Rosada. Tampoco hubo foto del encuentro de trabajo que mantuvo en Olivos con el Presidente en el que se señaló que se evaluaban denuncias contra el kirchnerismo.

“Hagan lo que hagan y hagan lo que me hagan ya estoy adentro y no voy a parar; pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena”, dijo la funcionaria rectificando su labor y ante la euforia de los presentes.

“Vine a bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, sostuvo la titular del megaministerio, quien reconoció ante los militantes: “Me sirve un montón lo que están haciendo porque necesito el apoyo; es muy difícil seguir adelante pero no voy a abandonar, a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre; y yo la voy a seguir sacando”.

Más allá de los dichos de Pettovello, filas adentro del Gobierno persiste la desconfianza por el funcionamiento del megaministerio.

La funcionaria libertaria aseguró que no roban ni permiten que roben

La ministra tuvo a su vez un comentario curioso que pasó desapercibido: “Trato de hacer todo lo que puedo, y a veces me meto hasta en los ministerios ajenos, pero la verdad es que las mafias son peor de lo que pensaba”, reconoció sobre su labor y sobre eventuales cortocircuitos con otras áreas del gabinete.

Pettovello aprovechó para despotricar y calificó a los “políticos corruptos” como una casta, a los “empresarios prebendarios” a los que no les quiere pagar como otra casta, y a “los periodistas, que son de la peor calaña” porque según la ministra libertaria se la pasan “24 horas diciendo mentiras absolutas”.

“Más allá de que digan que somos unos inútiles es todo lo contrario; el problema es que estamos tocándoles los negocios y no se la bancan. Lo que no hacemos es robar y permitir que roben”, sentenció. “Sandra, querida, el pueblo está contigo”, respondieron los manifestantes.

El próximo 9 de julio los militantes libertarios volverán a convocar para ratificar el apoyo a la ministra.