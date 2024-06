Sandra Pettovello: “Hagan lo que me hagan, ya estoy adentro y no voy a parar”

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que se mantendrá firme en su puesto, a pesar de los conflictos desatados luego de que fuera denunciada y de recibir fallos de la Justicia en su contra por no entregar alimentos. Fue en el marco de un encuentro convocada por libertarios para apoyarla. La funcionaria le habló a sus militantes a través de videollamada: "No voy a dejar solo a mi amigo".

La funcionaria se conectó por videollamada con un grupo de libertarios que se habían juntado en el Obelisco para darle apoyo. Su mensaje se transmitió a través de un megáfono y aseguró que no va a renunciar.

“Hagan lo que me hagan, ya estoy adentro y no voy a parar. Si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Así que me sirve un montón lo que están haciendo porque necesito el apoyo. Es muy difícil seguir adelante pero no voy a abandonar, primero porque vine acá a bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar; y segundo porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre, y yo la voy a seguir sacando”, enfatizó con ese mensaje en el que destacó su amistad con el presidente Javier Milei.

El mensaje de Sandra Pettovello a los militantes

La Ministra compartió que siempre responde los mensajes que recibe po rInstagram y que está “conectada con la gente de verdad”.“Trato de hacer todo lo que puedo, a veces hasta me meto en los misterios ajenos”, agregó.

“La verdad es que las mafias son peor de lo que yo pensaba. Están las mafias de los políticos corruptos; los empresarios prebendarios, a los que no les quiero pagar; la casta periodística, que es de la peor calaña, que son los que me pegan día y noche todos los días por radio, televisión, 24 horas dándome, diciendo mentiras, mentiras absolutas”, apuntó.

Destacó que el trabajo de su ministerio es “impresionante” y sentenció: “Más allá de que digan que cometemos errores y hacemos las cosas mal, que somos unos inútiles, es todo lo contrario. El problema es que estamos tocando los negocios y no se la bancan. Entonces van a ensuciarme, van a decir que hago mal el trabajo, que soy una inútil. La verdad es que si soy inútil y no saber gestionar es no saber robar, soy una inútil”.

Mientras hablaba la funcionaria, sus adeptos gritaban: “¡Vamos Sandra, estamos con vos!”, “Sandra, querida, el pueblo está contigo”. La convocatoria del jueves fue hecha por libertarios a través de redes sociales y anticiparon que volverán a encontrarse el 9 de julio.