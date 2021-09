Viejos conocidos en las listas: ¿Quiénes son las figuras que reaparecen estas elecciones?

Este domingo millones de argentinos se reencontrarán en el cuarto oscuro con viejos conocidos como candidatos. Muchos de ellos entraron en la boleta sin causar demasiado ruido, ya que el formato sábana suele darle mayor visibilidad a los primeros candidatos. Pero otros despertaron cierta polémica.

Sebastián Romero, también conocido como el “Gordo Mortero”, es precandidato a senador nacional por Santa Fe en la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores. En cada charla pública que da, remarca que es “el único candidato preso político en la Argentina”, ya que cumple prisión domiciliaria.

Este dirigente se llevó todas las miradas el 18 de diciembre de 2017 cuando ató con cinta adhesiva un mortero a la rama de un árbol para disparar contra la Policía en las afueras del Congreso. Puertas adentro del Palacio Legislativo se debatía la fórmula de actualización jubilatoria que proponía la gestión de Cambiemos.

En enero de 2018 se dio a la fuga. El Ministerio de Seguridad, que en su momento encabezaba Patricia Bullrich, llegó a ofrecer un millón de pesos de recompensa por cualquier información.

Sobre el Frente de Todos, sostiene que “no está siendo distinto” a la gestión de Cambiemos. “Sigue teniendo presos a compañeros mismos de sus organizaciones”, afirmó.

De la pantalla a la urna

En La Matanza reaparecerá Brian Lanzalotta. El ex participante de Gran Hermano, que abandonó el reality tras protagonizar episodios de violencia de género, es precandidato a concejal en La Matanza por el Partido Federal, que encabeza Miguel Saerdi como precandidato a diputado nacional.

Lanzalotta no terminó el colegio secundario. “Puedo no tener experiencia en política, no tener estudios terminados pero tengo experiencia en vivir en un barrio pobre, abandonado e inseguro. Me robaron a mí, a mi hermana, a mi sobrino. Llevé a mi hermano a un hospital y no había cama y lo atendieron en la ambulancia”, contó en una entrevista a Infobae.

BRIAN LANZELOTTA QUIERE SER TU VOZ EN LA MATANZA | Brian Lanzelotta anunció su candidatura por el Partido Federal para las próximas elecciones. Mirá el video. 👇 https://t.co/hhkTXqPNmy — Exitoína (@exitoina) July 7, 2021

En 2015 participó en Gran Hermano fue acusado de haberle pegado una cachetada a su pareja de aquel entonces, Marian Farjat, durante el reality. “Alguna vez que hablé se me rieron, como diciendo: ‘Ésta, está loca’. Pero no, es lo que ven ustedes, lo que ven todos. Estoy cansada de las cosas que viví con él y ya no lo amo”, señaló ella.

Viejos conocidos quieren volver al ruedo

La apuesta del radicalismo en los distintos puntos del país es mostrar una renovación en la dirigencia que deje atrás la imagen del gobierno de Cambiemos. En ese sentido puede explicarse la precandidatura de Facundo Manes como diputado. Pero ese argumento se termina rápido en el séptimo lugar de esa lista, que lo ocupa Jesús Cariligno, quien fue durante 20 años intendente de Malvinas Argentinas.

Además, fue uno de los pocos dirigentes de esta lista que no dio ninguna entrevista ni hizo declaraciones públicas para justificar su vuelta a la política. Quien sí lo defendió de un modo particular fue el neurocientífico: “No podemos importar noruegos”. “La renovación pasa con que todos los de la lista se comprometan con la Argentina del conocimiento”, agregó.

Julio Bárbaro: "Si la Argentina no recupera la capacidad de reflexionar no va a encontrar el lugar desde el cual armar su destino"

En 2019 el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, municipio que Cariglino gobernó desde su creación en 1995 hasta 2015, estudiaba cómo se había quedado con la “Chacra Castellano”. Hay sospechas de que el ex intendente se habría quedado con las tierras a muy bajo costo junto a su hermano Roque, ex senador provincial, y su sobrino Maximiliano, actual concejal.

Otro que reaparecerá en las boletas después de haberse alejado de la actividad partidaria, pero no de la televisión, es Julio Bárbaro. El ex interventor del PJ será el precandidato a diputado nacional por la Ciudad en la boleta del Partido Federal. “Creo que si la Argentina no recupera la capacidad de reflexionar no va a encontrar el lugar desde el cual armar, reestructurar, reformular su destino”, dijo en una charla el Ciclo de Entrevistas, a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

De las pistas a la lista

Con 82 años, el histórico relator de automovilismo Carlos Legnani figura noveno en la lista de precandidatos que acompañan a Florencio Randazzo en la lista Vamos con vos. Si bien se destacó por su programa de televisión Campeones, su vínculo con la política comenzó hace varios años cuando estudió Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador.

“Hay que cambiar de dirigentes, buscar gente idónea que no abuse de los cargos. Esto me hace acordar a los sindicatos y a los políticos. Cuando ya están de vuelta, ponen a los hijos y a los nietos, y así”, dijo en una entrevista al diario La Nueva de Bahía Blanca.