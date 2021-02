Villa Dolores: la intendenta denunció a su padre y antecesor por irregularidades

Carmen Gloria Pereyra, actual intendenta de Villa Dolores, presentó una extensa denuncia acompañada por documentación en la que da cuenta sobre presuntas irregularidades en obras públicas durante la gestión de su antecesor Juan Manuel Enrique Pereyra, quien es a la vez, su padre.

Entre las cuestiones denunciadas, se destacan la red cloacal, la nueva terminal de ómnibus, ambas obras inconclusas, y el centro cívico, las cuáles ya se encuentran siendo investigadas por la Fiscalía de Instrucción de 1ª nominación.

Cabe destacar que la actual intendenta formó parte de la gestión de su padre, ocupando el cargo de Directora de Acción Social primero y luego el de Jefa de Gabinete.

Según informó el medio local Cadena 3, esta denuncia se hizo efectiva luego de que Juan Manuel Enrique Pereyra, ex jefe comunal y ex diputado kirchnerista, lanzara un libro autobiográfico y muchos creen que este conflicto entre padre e hija forma parte de cuestiones familiares no resultas que se trasladaron al ámbito de la política.

En diálogo con dicho medio, José Dantona, abogado de la intendenta, afirmó que “ella comenzó a advertir una serie de lo que, aparentemente, eran cuestiones menores”. Y agregó: “Cuando las irregularidades comenzaron a repetirse en distintas obras, empezó a tomar otro tipo de actitud”.

Según relata el letrado, fue entonces cuando la actual intendenta decidió viajar a Córdoba y buscar personal idóneo para realizar las auditorías. “Se presentó la denuncia que, por causas de la pandemia, llevó un poco más de tiempo que el habitual”, explicó.

El abogado confirmó además que Gloria Pereyra no se presentará a un nuevo mandato dado que está transitando su segundo período. Y finalizó: “Nadie puede decir que detrás de esto hay una estrategia política”.

