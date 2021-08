Gómez Alcorta defendió a Sofía Pacchi y Flor Peña: "La derecha misógina cree que somos taradas"

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, defendió a la ex modelo Sofía Pacchi y a la actriz y conductora Florencia Peña tras los ataques recibidos por sus visitas a la residencia de Olivos que generaron una fuerte polémica.

"Me parece que es patético, triste, que atrasa varias décadas . Por un lado, la mirada de un sector muy fuerte de la oposición como Javier Milei, Waldo Wolff, Fernando Iglesias. Es una derecha muy misógina. Miras dos mujeres en la quinta presidencial, en un ámbito de poder, las sexualizan. Todas las mujeres cercanas al poder somos putas, para ciertos sectores de la derecha. Somos taradas o putas. No hay otra mirada que tengan", expresó la funcionaria.

Entrevistada por el canal C5N, Gómez Alcorta habló las críticas y el fuerte descargo de Florencia Peña: "La acción que estaba llevando Florencia Peña era una acción política, estaba haciendo un reclamo sectorial. Un reclamo sindical, de un sector que se vio afectado por la pandemia".

En esa línea, la ministra de las Mujeres agregó: "A Victoria Tolosa Paz, que encabeza la lista oficialista, se le cuestionaba si era la mujer de o no. Mujer que se muestra libre para sus elecciones sexuales, efectivamente se la encasilla. Tolosa Paz es brillante, todos lo podemos ver".

En cuanto a los dichos del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, opinó: "No sé si en el ámbito del Congreso tomarán alguna medida. Fernando Iglesias es un diputado, representa al pueblo pero no lo hizo en el ámbito del Congreso. Estas cosas ya no pasan desapercibidas".

"En la oposición hay compañeras feministas, con las que hemos podido trabajar. Hay un problema que tiene que ver con esto de el adversario es el otro. Estamos convencidas de que hay cosas que son inadmisibles para todos y todas. Creo que hay compañeras de la oposición que deben sentir vergüenza", aseguró.

El escándalo de las visitas a Olivos surgió luego de que se difundieran los ingresos y egresos a la residencia presidencial en este año y medio de gobierno de Alberto Fernández. Allí llamaron la atención algunas visitas que se dieron en medio de la pandemia del coronavirus, incluso en fechas en la que cumplían años el Presidente y la Primera Dama, Fabiola Yáñez.

Desde su cuenta de Twitter, Gómez Alcorta repudió los comentarios de Fernando Iglesias: "Una vez más Fernando Iglesias es noticia por sus dichos misóginos. No podemos ni debemos normalizarlo. El diputado Iglesias es un representante del pueblo y sus posicionamientos son los de un funcionario público, con la responsabilidad que ello exige. Agredir a las mujeres para ganar debates políticos estériles es una actitud cobarde y violenta. Mi solidaridad con @Flor_de_P que tuvo que defenderse de un ataque injusto y machista que debe ser repudiado".

