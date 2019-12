Se "extinguen" los billetes con animales, vuelven los próceres y llevarán la firma de Cristina

El Banco Central analiza emitir un billete de $ 5.000 y liquidar la idea de poner dibujos de animales autóctonos, para retomar la de "próceres" o figuras de la política y la cultura, como ocurre con Evita en el de $100, Sarmiento en el de $ 50 o Belgrano en el de $ 10.



Esta nueva partida de billetes, como sucede siempre que se renuevan, llevará la firma de quien ocupa la vicepresidencia de la Nación y preside el Senado, en este caso Cristina Kirchner. Así lo anunció el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien aclaró que la iniciativa se adoptará "sin apuro, porque

hay billetes impresos e imprimiéndose, y no vamos a malgastar el dinero".

"En la familia nueva de billetes habrá un billete más grande", señaló Pesce en declaraciones a Crónica TV. Dijo que el nuevo billete será de "dos mil o cinco mil, están haciendo análisis", pero consideró: "A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de 200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto".

Animales en lugar de próceres en los nuevos billetes



Sobre las imágenes que llevarán, Pesce recordó: "Ya lo dijo el Presidente, él quiere abandonar estas figuras de animalitos". "Siempre tiene un valor simbólico lo que hay en los billetes. En un país que tiene los poetas, los políticos, la historia que tiene la Argentina, tener que recurrir a sus animalitos es un poco triste. Esperemos que esta familia nueva tenga consenso", confió Pesce.

El titular del BCRA destacó la importancia de "llegar a algún tipo de consenso sobre qué figuras poner" en los billetes. "No sólo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no sólo a una parte", cerró.

