Margarita Stolbizer declara en el juicio que tiene a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados

La dirigente Margarita Stolbizer declarará este lunes 23 de diciembre como testigo en el juicio conocido como “Obra y Pública", el primero que tiene en el banquillo de los acusados a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El testimonio de Stolbizer cerraría este primer año de debate, porque todo indica que la de hoy será la última audiencia antes de la feria de verano.

La presentación de la diputada nacional (con mandato cumplido) fue pedido por las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA), Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani. La líder de Gen será la segunda testigo de este debate, en el que está previsto que declaren más de un centenar de personas, entre ellos el presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

Stolbizer deberá asistir al edificio de Retiro para declarar en la audiencia, cuyo inicio está previsto para las 9:30. La jornada se realizará, como sucede desde que empezó el debate (el 21 de mayo pasado) en la Sala AMIA, la más amplia del lugar. Previo a eso deberá presentarse en el sexto piso, dónde está ubicado el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, paso con el que deben cumplir todos los testigos.

En el juicio se debate el presunto direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, otro de los acusados en el caso. Junto a él y la vicepresidenta hay otros 11 imputados. Entre ellos están el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de Obra Públicas de esa cartera, José López, y el ex funcionario y primo del fallecido ex presidente, Santiago Carlos Kirchner.

La declaración de Stolbizer llega después de la del ex legislador de la Coalición Cívica (CC), Juan Carlos Morán, uno de los denunciantes del caso. Morán ratificó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras a Báez. “Observábamos que una empresa, particularmente Austral Construcciones, se había constituido días antes de la llegada a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner", sostuvo.

En tanto que la actual vicepresidenta fue quien cerró la ronda de indagatorias en el caso. El lunes 2, ocho días antes de asumir, durante más de tres horas expuso en el juicio. Allí, con una férrea declaración más política que técnica, sostuvo: “Si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, ¿por qué Néstor no lo hizo empresario los 16 años que fue gobernador? Ni pintar el nombre en las paredes sabían en Buenos Aires y ustedes dicen que tenía desde Santa Cruz un plan maestro para saquear la obra pública. Pero por favor, digan cosas lógicas. Por Dios, para mentir hay que saber mentir”.

