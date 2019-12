Alberto Fernández: "Las facultades que me están dando son para administrar el caos"

El presidente Alberto Fernández dijo este domingo que no hay que dudar de su vocación democrática frente a los “superpoderes” que la megaley de emergencia económica le concedió. "Las facultades que me están dando son para administrar el caos”, justificó. “Trato de evitar de hablar de esto, porque tengo la impresión de que la gente quiere que hablemos del mañana, pero sobre cómo ejerza estas facultades voy a tener el control social y, cuando me equivoque, me lo van a reclamar".

Entrevistado este domingo por Luis Majul en América TV, Fernández señaló que asumió "en una situación complicada, un poco parecida al 2001, no necesariamente igual, pero algo parecida" y que la población no debe asustarse ante las atribuciones que le confiere la ley al Poder Ejecutivo: "El Congreso va a tener que legislar un montón para cambiar muchas cosas que dejó Macri".

Explicó que la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada por el Congreso el viernes, servirá para sentar "las bases para tranquilizar la economía" porque, dijo, "estábamos absolutamente desbordados por alguien que decía que iba a hacer lo mismo pero más rápido".

Otras frases destacadas de la entrevista

“No estamos en condiciones de poder pagar las obligaciones que van cayendo, hay empleo decreciente, tenemos un proceso inflacionario. Lo que no tenemos hoy, gracias a Dios, es el estallido social del 2001", remarcó.



"Vamos a buscar un nuevo régimen tarifario, porque el régimen que instrumentó Macri no le sirvió ni a la gente ni a la industria" y afirmó que "los entes reguladores hoy están en manos de las mismas empresas".



“Argentina se quedó sin dólares. Eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que Macri fijó un cepo muy necesario. Se le fugaron 100 mil millones. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares. Hoy en día el dólar es un bien escaso, como no hay tiene que estar muy caro. No es que el que importa insumos tiene que pagar ese impuesto. Tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares”.



“No hay ningún congelamiento al salario de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Eso no quiere decir que se suspendan los aumentos. Dimos dos aumentos extras en diciembre y enero”.



”Acabo de aumentar las jubilaciones, el casi 9% aumentó para todos. A la mínima le dimos un adicional de 5000 pesos en diciembre y 5000 pesos enero. Las jubilaciones aumentaron para todos. En marzo hay un nuevo aumento para todos”.



“La Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y que esos dólares formen parte de la reserva del Estado. Porque sino es imposible pensar en hacer frente a las obligaciones que país ha asumido”.

“El nivel de decadencia en el que estamos es muy grande. Los chicos tienen varicela y sarampión porque dejaron de darles vacunas. El Estado las dejó de comprar, y mientras se estaba discutiendo esta ley el día viernes cayó un nuevo vencimiento y tuvimos que postergar su pago; en dos años Argentina se endeudó de un modo impactante”, detalló el Jefe de Estado.



“Con el campo lo único que hicimos es actualizar lo que Macri dejó sin actualizar, los tres puntos de retenciones los vamos a discutir para ver como hacemos. Yo aprendí de la ley 125. Yo mismo dije que había que segmentar para que no todos los productores tengan el mismo peso”.



“Las retenciones son importantes porque nos permiten hacernos de dólares que necesitamos para hacer frente a las obligaciones y empezar a pagar la deuda”.

"Hay regímenes especiales, pero que no son de privilegio. De privilegio hay solamente las jubilaciones de los jueces y la de los diplomáticos y ya mandé al Congreso para que se resuelva eso".



"Hoy la Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y la gente que viaja para esparcimiento tiene que entender que no hay dólares en Argentina y es un bien caro".



“El plan para crecer ya empezó y lo vamos a seguir desarrollando, pero llevo solamente 10 días. Hemos sentado las bases para tranquilizar la economía. Necesitamos que la Argentina produzca para poder producir y con producción vamos a salir adelante".



"El impuesto a los bienes personales es el que existió toda la vida hasta que Macri, para beneficiar a sus amigos, lo bajó a la mitad. Le arruinó la vida a muchos argentinos con eso. Y le puso a los bienes en el exterior una alícuota casi inexistente”.



“El que tiene recursos financieros en el exterior y viene a la Argentina, paga lo mismo en la Argentina. El que tiene recursos financieros en el exterior y viene a la Argentina, paga lo mismo en la Argentina”.



"Paga más el que tiene un departamento en el exterior porque es una manifestación de riqueza. Si usted tiene una departamento en Miami sabe lo que cuesta. Cuesta mucho más que en un departamento en Argentina. No es un castigo al que le va bien. Es pedirle al que le va bien que haga un esfuerzo mayor”.

D.S.