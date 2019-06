Zulemita Menem negó en Twitter su candidatura a diputada

“Sólo aclarar que no soy candidata a nada y no lo sere, amo mi provincia , voy a seguir ayudando desde el lugar que lo hice siempre , sin banderas políticas desde el corazón que es algo que algunos políticos de nuestra provincia olvidaron”. De esta manera y por Twitter, Zulemita Menem echó por tierra la posibilidad de su participación en las próximas elecciones como candidata a diputada.

La hija del ex presidente Carlos Saúl Menem aclaró en la red social la situación que generó una versión que indicaba que Jorge Yoma, sugirió la candidatura al oficialismo para las PASO durante una reunión que fue reflejada por La Nación. Sin embargo, el espacio, no trató la propuesta. Desde el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, negaron que haya surgido su nombre, en cambio hablaron de Felipe Álvarez para acompañar la fórmula presidencial de Mauricio Macri y el peronista Miguel Ángel Pichetto.

"Zulemita (Menem) podría ser candidata a diputada nacional en una lista del peronismo, para competir en las Paso con [el diputado peronista] Felipe Álvarez y ambos traccionar votos para Juntos por el Cambio", dijo el dirigente riojano.

Solo aclarar que no soy candidata a nada y no lo sere, amo mi provincia , voy a seguir ayudando desde el lugar que lo hice siempre , sin banderas politicas desde el corazon q es algo q algunos politicos de nuestra provincia olvidaron. @LANACION @perfilcom @infobae @clarincom — zulema menem (@zulemitamenem) June 19, 2019

Pese a su tuit - en el que etiquetó a los principales medios nacionales, la hija de Menem y Zulema Yoma admitió meses atrás que le “encantaría que haya una tercera opción de justicialismo, que sea Lavagna y que Pichetto lo acompañe, sería una buena opción. He votado a Macri y las cosas no están bien".

También reveló: "Es verdad que en La Rioja me están llamando para participar, pero todavía no lo tengo muy decidido. Me están ofreciendo diputada nacional por La Rioja, lo estoy pensando". Aunque aclaró su incomodidad con el escenario actual al asegurar que "la política de hoy no es la de antes y la exposición es tremenda. No tienen piedad con nadie, ni con los hijos, había otros códigos. Creo que la política va cambiando para mal".

