Yoma propuso a Zulemita Menem como candidata a diputada y el Gobierno la rechazó

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, recibieron del dirigente riojano Jorge Yoma la sugerencia de que Zulema María Eva Menem, hija del ex presidente Carlos Menem, sea candidata a diputada en una eventual interna en las PASO. La idea de postular a "Zulemita" surgió del propio Yoma, pero enseguida fue rechazada por Frigerio y Pichetto.

"Zulemita (Menem) podría ser candidata a diputada nacional en una lista del peronismo, para competir en las Paso con [el diputado peronista] Felipe Álvarez y ambos traccionar votos para Juntos por el Cambio", dijo el riojano, según revelaron las fuentes cercanas al peronismo provincial. La idea no habría prosperado dentro del oficialismo, que si bien reconoce el peso que el apellido Menem mantiene en su provincia prefiere consensuar una lista de unidad con Álvarez y los radicales.

Meses atrás la hija de Menem dijo que le “encantaría que haya una tercera opción de justicialismo, que sea Lavagna y que Pichetto lo acompañe, sería una buena opción. He votado a Macri y las cosas no están bien". Y a la vez reconoció su interés por actuar en política: "Es verdad que en La Rioja me están llamando para participar, pero todavía no lo tengo muy decidido. Me están ofreciendo diputada nacional por La Rioja, lo estoy pensando". Dijo, sin embargo, que "la política de hoy no es la de antes y la exposición es tremenda. No tienen piedad con nadie, ni con los hijos, había otros códigos. Creo que la política va cambiando para mal".

Ocho años atrás, la ex "hija presidencial" ya había coqueteado con el poder cuando le ofrecieron postularse como diputada por el kirchnerismo riojano. "El ambiente no me gusta, pero me agrada para ayudar a la gente, hacer cosas", había dicho. "Me encantaría hacer algo en mi provincia. Pero para ser política me gustaría hacer una carrera, que es diferente a que te elijan y digan: Vení, te pongo acá". En esa oportunidad, había manifestado su "admiración" hacia la presidenta Cristina Kirchner.

En 2017 volvió a sonar su nombre como candidata, pero esta vez actuó más cautelosamente: "Si uno puede ayudar a mi provincia, sea por mi apellido o por lo que sea, lo voy a hacer". "Pueden estar de acuerdo o no, pero papá sabe mucho de política y si yo tengo que hacer una carrera política quien me va a aconsejar es mi padre. Mi papá sabe manejar muy bien los tiempos. Hay que esperar y ver él qué dice".

