Harry Potter cumple 23 años y su magia sigue intacta a pesar de J.K.Rowling

A pesar de J.K.Rowling la magia sigue intacta. Y Harry Potter cumple hoy 23 años. Fue el 26 de junio de 1997 que en Inglaterra se publicó Harry Potter y la piedra filosofal, el libro dio origen a una saga de repercusiones planetarias. Fans que se cuentan por millones, películas taquilleras, libros que prolongaron la fantasía, franquicias y parques temáticos que además convirtieron a J.K.Rowling en millonaria y, según Forbes, en la segunda escritora del mundo mejor paga del mundo después de James Patterson.

Como muchos casos de éxito, el de J.K.Rowling comenzó con un recorrido accidentado. Varios editores rechazaron los primeros tres capítulos de la historia del niño mago. Hasta que finalmente, uno aceptó publicar este libro que ella desarrolló mientras esperaba en un bar de la estación de Edimburgo un tren que estaba demorado.

Ruppert Glint, Daniel Radcliffe y Emma Watson potenciaron en el cine la magia de los libros.

“Para Jessica a quien le gustan las historias; para Anne, quien también le gustaban; y para Di, que oyó esta primero.” Esas tres mujeres son la hija mayor, la madre y la hermana de J.K.Rowling. Y a ellas les dedicó Harry Potter y la piedra filosofal. Este huérfano que vive en la casa de unos tíos indeseables y encima con un primo insoportable, recibe una carta que le cambiará la vida para siempre: es la aceptación de ingreso al Colegio Hogwarts de Magia. Y allí pasará de ser un chico a convertirse en un mago.

Desde estudios de marketing, análisis, informes y demás tuvieron como objeto a la saga Harry Potter para conseguir la verdadera fórmula de su éxito. Uno suceso mundial que llevó a que niños de todo el mundo dejaran de lado la computadora y los juegos tecno para esperar con entusiasmo cada nueva entrega de la saga. En la era tecno, el libro volvió a ser un objeto de consumo.

Algunos dicen que el gran hallazgo de J.K.Rowling fue lograr transmitir en sus lectores la ilusión de que la magia existe. Y que con ese descubrimiento, el mundo podía dejar de ser aburrido y sin aventuras. También que sus lectores crecían junto con Harry y los personajes de los sucesivos libros. Se cuelan sin ese carácter ejemplificador códigos de respeto, de tolerancia, y además crea guiños y un lenguaje que unen a los fans. Y les da un carácter de pertenencia a un mundo único, sin importar su nacionalidad.

En Argentina, el festejo a Harry Potter que la embajada de Inglaterra organizó con fans en febrero de 2020.

Por eso, ese aniversario a 23 años del lanzamiento del libro que creo una leyenda, quizá muchos de sus fans en todo el mundo celebrarán más a Harry Potter que a su creadora, J.K.Rowling. Hace unas semanas, la escritora inglesa tuvo una declaración que la puso en el ojo de la tormenta. “¿‘Gente que menstrúa’?. Estoy segura de que había una palabra para esas personas. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”, escribió la escritora ironizando al final con tres deformaciones de “women” (mujeres en inglés). A las críticas de los colectivos LGTBI de todo el mundo se sumaron hasta el mísmisimo Harry Potter, es decir Daniel Radcliffe.

“Me doy cuenta de que cierta prensa probablemente querrán pintar esto como una pelea entre J.K. Rowling y yo, pero no se trata de eso, y ni siquiera es lo importante en este momento. (…) Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Rowling o yo. (…) Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños. (…) Si los libros de Harry Potter te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas llevan a la opresión de los grupos vulnerables; si creés que un personaje en particular es trans, no binario o fluido de género, o que es homosexual o bisexual…si algo en estas historias te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre usted y el libro que leyó, y es sagrado. Y en mi opinión, nadie puede tocar eso.”

En medio de la polémica, más con amor que con magia, el "Harry Potter" real (Daniel Radcliffe) protegió la esencia del "Harry Potter" de ficición , y aportó un halo de compresión a un tuitera J.K.Rowling. Y no fue magia.

EI - DS