El valioso gesto de la autora de Harry Potter al recordar la saga

Todos los 2 de mayo, J.K. Rowling recuerda la "Batalla de Hogwarts". El evento marca el final de la Segunda Guerra Mágica, que tuvo lugar en último libro saga, Harry Potter y las reliquias de la muerte.

En esa fecha, 2 de mayo, la autora suele interactuar con los fans de la saga del niño mago en las redes sociales. Incluso ha llegado al punto de pedir disculpas por la forma en que se llevaron a cabo determinados sucesos en la ficticia batalla. Pero 2020 ha sido un año distinto para todos y la autora inglesa lo sabe.

Este mismo 2 de mayo y temprano, la autora decidió generar un hilo para hablar con sus fans sobre la "Batalla de Hogwarts". Y allí sorprendió al planeta.

Today's the 22nd anniversary of the Battle of Hogwarts, but I'm going to be honest and say that it feels inappropriate to talk about fictional deaths today. Too many people are losing loved ones in the real world. 1/4