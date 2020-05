Malas noticias para los fans de Marvel: Chris Evans fue hackeado

Todo comenzó con un desafío de Chris Pratt, el actor que interpreta a Star-Lord en Guardianes de la galaxia, una de las franquicias más exitosas de Marvel Comics en el cine. La idea era simple: Pratt desafió al Capitán América, es decir, al actor Chris Evans, a que se sumará al All-In Challenge.

El desafío implicaba invitar a la gente a donar dinero para así recaudar fondos y ayudar a quienes hayan sido afectados económicamente por el coronavirus. Evans aceptó y abrió una cuenta de Instagram para promover el desafío, después de años de negarse a esa red social. No solo eso. Subió la apuesta: propuso un encuentro virtual entre los Avengers originales. Así es, Evans propuso que un afortunado fan se reuniera virtualmente con Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Robert Downey Jr. (Iron Man), Scarlett Johansson (Black Widow) y Jeremy Renner (Hawkeye). Y él, por supuesto.

En menos de 24 horas, la cuenta del actor que interpreta al Capitán América comenzó a enviar unos extraños mensajes a sus fans.

Pero el escudo le salió por la culata. Y hoy el mundo se levantó con una mala noticia: la cuenta de Instagram de Chris Evans no existió por unos minutos. ¿Qué sucedió en menos de 24 horas para que el actor de Marvel Studios tuviera problema en tan solo un día de vida en Instagram después de años de solamente tener una cuenta en Twitter?

Los fans del actor descubrieron en esta mañana de sábado y para su sorpresa que la cuenta no existió por unos instantes. Después de la calma, con la cuenta funcionando, comenzaron la preguntas. Y fueron a Twitter para buscar una respuesta, la red que el actor opositor de Donald Trump usa con frecuencia para expresar sus opiniones políticas. Un tuit del actor posteado a las 21 horas de Los Angeles brindaba una escueta pero concisa respuesta: "No le ha enviado un DM a nadie en IG. La gente me comenta que los duendes del photosop ya están trabajando."

Así es: la cuenta de Chris Evans, al parecer, fue hackeada. No pocos de sus seguidores hablan de trolls del gobierno de Trump contra la celebridad. Otros simplemente hablan de hackers que se divierten. Pero lo cierto es que unos pocos seguidores del actor en Twitter han mostrado imágenes de los mencionados tuits y, si los mismos fueran ciertos, Evans quedaría muy mal parado.

En los supuestamente falsos DM de Instagram, los mensajes directos y privados que pueden enviarse y recibirse en la red, Evans le dijo a sus fans cosas como "Odio tanto a los gays". La fama del actor, generalmente asociada al Capitán América y su bondad y moral, hace que nadie crea que esos mensajes son ciertos. Y en este mundo de relacionistas públicos, pocos creen que el actor pudiera llegar a ser tan torpe.

Pero lo cierto es que Evans, al menos por ahora, tuvo un comienzo complicado de su vida como estrella de Instagram.