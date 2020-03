A dos meses de su último programa, Mirtha Legrand regresa nuevamente a la TV

por Agustín Jamele

Fueron varias las idas y vueltas pero finalmente hoy Mirtha Legrand vuelve a la televisión con sus icónicos almuerzos. Luego de un descanso prolongado, ya que por primera vez en mucho tiempo no hizo temporada en Mar del Plata, la conductora retoma su ciclo con Moria Casán, Adrián Suar, Marcos Carnevale, Marcelo Polino, Agustina Cherri y el doctor Daniel López Rosetti como invitados.

Antes del inicio, Mirtha ya tuvo conflicto con respecto a quienes visitarán su mesa ya que Luciana Salazar les había asegurado que iría al primer programa pero finalmente decidió no presentarse y avisó con poco tiempo de anticipación. Eso generó que tanto la conductora como su nieto Nacho Viale (productor del programa) criticaran a la modelo a través de las redes sociales por su falta de profesionalismo. De todas formas, encontraron una rápida solución y ya no piensan en el inconveniente.

Otra sorpresa que reveló la diva a horas de comenzar es que habló con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Si bien hace algunos meses aseguró que no lo invitaría nunca a su programa, cambió de opinión y en la conversación le dijo que si quería ir, sería bienvenido. Según trascendió, el mandatario respondió que quizás podría ir más adelante y por el momento no se sentará en su mesa. Sin embargo, es difícil decirle que no a Mirtha durante mucho tiempo por lo que no descartan que vaya en algún momento de este año.

Un hecho para destacar es que la conductora de 93 años enfrentará este nuevo ciclo con buena salud. Ella misma reveló que durante los meses de verano hizo ejercicio y, sacando algunos malestares pasajeros, se encuentra contenta y motivada. Se especulaba con que esto no era así por un desencuentro que tuvo con las autoridades del canal (decidieron no hacer el ciclo durante el verano por motivos económicos y ella llegó a proponer no cobrar con tal de seguir) pero ella misma se encargó de señalar que las discusiones quedaron en el pasado.

Con ese contexto dará inicio la temporada número 52 de Almorzando con Mirtha Legrand. La última emisión del programa se realizó el 22 de diciembre del año pasado y tanto la conductora como su equipo están ansiosos por retomar el show que ya es un clásico de la televisión argentina.