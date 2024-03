El nuevo Craig, Brosnan o Connery: quién es Aaron Taylor-Johnson, el actor que interpretará a James Bond

La saga de James Bond irrumpió como una de las franquicias más destacadas en la historia del cine a lo largo de las décadas. Desde su inicio en 1962, fue protagonizada por seis actores en el papel del agente 007. El más reciente fue Daniel Craig, quien se convirtió en un icono de la industria cinematográfica gracias a sus múltiples interpretaciones del famoso espía.

Durante mucho tiempo, se especuló sobre quién sería el próximo James Bond, y se mencionó a Cillian Murphy como candidato principal. Sin embargo, el actor rechazó la oferta argumentando que "ya era demasiado mayor" para enfrentar el desafío de interpretar al legendario personaje. Finalmente, el británico Aaron Taylor-Johnson fue elegido para asumir este icónico papel

A los 90 años, murió Sean Connery, el mítico 007

"El trabajo de Bond es para Aaron, si desea aceptarlo. La oferta formal está sobre la mesa y están esperando recibir respuesta", ha desvelado el diario The Sun. Eon Productions, la productora que lleva a cabo las producciones de James Bond, ya habría activado toda la maquinaria para comenzar a grabar una nueva película. "Por lo que Eon sabe, Aaron va a firmar su contrato en los próximos días y pueden empezar a prepararse para el gran anuncio", asegura el citado medio.

Quién es Aaron Taylor-Johnson, el actor que interpretará a James Bond

Aaron Taylor-Johnson nació en Buckinghamshire, una pequeña ciudad del sur de Inglaterra, en el seno de una familia de clase media de origen judío. Su padre es ingeniero civil y su madre se dedica al hogar. Tiene una hermana mayor, Gemma Johnson, quien también incursionó en el mundo del cine. Desde joven, Aaron mostró interés por las artes escénicas y estudió teatro, tap, jazz, acrobacia y canto. Comenzó actuando en obras teatrales mientras estaba en la escuela primaria y tuvo su primera experiencia en el cine a los doce años, interpretando un papel doble en la película "Tom & Thomas". A los quince años, decidió dedicarse por completo al cine y abandonó sus estudios.

Su gran oportunidad llegó en 2009 con la película "Nowhere Boy", dirigida por Sam Taylor-Wood, una biografía sobre la adolescencia del músico John Lennon, desde la formación de su primera banda, The Quarrymen, hasta su camino hacia la fama con The Beatles. Aunque la película no tuvo un gran éxito en taquilla, durante el rodaje, Aaron se enamoró de Sam Taylor-Wood, quien era la directora del proyecto.

La relación entre Aaron y Sam fue notable por la diferencia de edad de 23 años entre ellos, él tenía 19 años y ella 42 en ese momento. Esta brecha generó atención tanto del público como de la industria cinematográfica. En una entrevista con The Guardian en 2012, Aaron explicó que la clave para su relación fue mantenerse fuertes. "[Todo ese aluvión de atención] Dio forma y cambió nuestro mundo con bastante rapidez, porque ambos éramos fuertes y nos mantuvimos uno al lado del otro. No escuchamos a los publicistas que nos decían cosas como: 'Si vas a eventos, asegúrate de tomar coches separados. Que no te vean juntos'. Toda esa basura. No mencionaré ningún nombre, pero con el tiempo he visto a actores más importantes jugando a este tipo de juegos. Nunca quisimos hacerlo. Hicimos lo que sentimos que era correcto".

Anunciaron su compromiso en octubre de ese mismo año, durante la premiere de la película. “En cuanto terminamos [el rodaje], me dijo que se iba a casar conmigo. Nunca habíamos tenido una cita, ni siquiera nos habíamos besado”, dijo ella al medio Harper's Bazaar, en una entrevista conjunta que ofrecieron en el 2019. El actor dijo que le propuso matrimonio en 2009, “exactamente un año después de conocerse”.

En 2010, nació su primera hija, Wylda Rae, seguida por el nacimiento de su segunda hija, Romy Hero, en 2012. La pareja celebró su matrimonio el 21 de junio de 2012 en Somerset, Inglaterra, y tras la ceremonia, decidieron combinar sus apellidos en uno solo: Taylor-Johnson. Además de su vida personal, colaboró profesionalmente en varias ocasiones. Una de estas colaboraciones fue para el videoclip de la canción "Überlin" del grupo R.E.M., dirigido por Sam Taylor-Johnson en 2011. En el video, Aaron se mueve con gracia por las calles de Shoreditch, captando la atención con sus movimientos elegantes.

El presente de Aaron Taylor-Johnson

A los 33 años, Aaron Taylor-Johnson se destaca como actor, productor y guionista. Ha dejado su huella en importantes proyectos como 'Avengers: Age of Ultron', donde interpretó a Pietro Maximoff, así como en películas como 'Nocturnal Animals', 'Anna Karenina' y 'Nowhere Boy', donde encarnó a John Lennon. Su talento ha sido reconocido con un Globo de Oro y ha sido nominado en dos ocasiones a los premios BAFTA.

"Es una gran decisión. No es solamente elegir al protagonista. Es repensar a dónde vamos", comentó uno de los miembros de la productora en declaraciones para Variety. El reto para Aaron Taylor-Johnson no es baladí, ya que tiene que sustituir a Daniel Craig, protagonista en las últimas cinco entregas de James Bond.

JCCL