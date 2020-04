Jacinda Ardern, la premier de Nueva Zelanda que lidera la lucha anti-Covid

por Ernesto Ise

Otra vez tendrá sobre ella la mirada de muchos de los líderes del mundo. Este lunes 26 de abril Jacinda Kate Laurell Ardern da inicio efectivo en Nueva Zelanda a un ablandamiento progresivo de la cuarentena en la lucha contra el coronavirus. La primera ministra de ese país es una de las mujeres señaladas como las líderes políticas que aplicaron estrategias efectivas para atacar a tiempo ese enemigo invisible que resultó ser el virus Covid-19.

Y en el caso de Jacinda Ardern, puso a Nueva Zelanda como el primer país del mundo en tener menos casos mortales por cada cien mil habitantes. “Tenemos el 0,48% de transmisión de Covid-19, el porcentaje más bajo en todo el mundo; el promedio en el mundo es de 2,5%”, explicó la primera ministra en su último mensaje.

A última hora del sábado 24 de abril, el sitio oficial del Ministerio de Salud neocelandés registraba un total de casos –confirmados y probables– de 1.466 personas, 1.141 recuperados, 9 muertes, y 6 personas aún hospitalizadas, sobre una población de 4.930.000 habitantes. Casi todos los casos registrados son de ciudadanos que viajaron al extranjero, y aquellos cuyo origen no se pudo aún rastrear no llegan a la decena.

Si existe un día D en esta “guerra”, para Jacinda Ardern ese día empieza a la hora cero de este lunes 27, se llama técnicamente “fase 3” y se extiende por dos semanas.

Desafío fase 3. El primer caso de coronavirus que se registró en Nueva Zelanda fue el 28 de febrero. Dos semanas después se estipuló el aislamiento preventivo obligatorio y registró un 95% de cumplimiento efectivo. Eso que hoy termina se llamó fase 4. Sigue la fase 3, y según cuántos casos de Covid-19 se produzcan y en qué lugares, se proseguirá a las subsiguientes fases.

En un esquema básico, esta etapa –que termina el 11 de mayo– permite la apertura de negocios y espacios laborales que sean “Covid-safe”, es decir, que sigan las normativas sanitarias preventivas. También se habilitó el reinicio de las actividades alimentaria, manufacturera y forestal. Y el punto más sensible es que se reinician las clases, el martes solo para docentes y el miércoles con alumnos. Igualmente Ardern señaló que, en la medida de lo posible, los padres que puedan traten de que sus hijos sigan con la modalidad de escolaridad remota. Y para evitar un posible regreso masivo a las escuelas, como titular del Estado enviaron 6.700 routers a estudiantes que no tienen acceso a internet, 15.700 computadoras y 90 mil cuadernos con material didáctico en inglés y en maorí.

Incluso para potenciar la escolaridad remota, el jueves último tuvo una charla en vivo que transmitió por redes sociales con Suzy Cato, una popular animadora televisiva infantil de Nueva Zelanda, para que dé consejos sobre educación a distancia y en aislamiento. Este tipo de interacciones no fue el único de Ardern. Hace una semana, transmitió y dejó colgada en su página de Facebook la entrevista que le hizo a Nigel Latta, un psicólogo y divulgador televisivo. A Latta también lo pidió ideas y consejos para conservar el bienestar mental en aislamiento.

Con ADN político. Toda esta situación la vuelve a poner en el centro de la escena dentro y fuera de Nueva Zelanda. La juventud de Ardern fue motivo de admiración, entusiasmo y también desconfianza en su país cuando asumió como primera ministra. Aun cuando la política propiamente dicha corre en paralelo a su vida desde la adolescencia. A los 17 años se afilió al Partido Laborista de su país. Se recibió en comunicación y relaciones públicas, participó como investigadora en el equipo de una ex primera ministra de Nueva Zelanda –Helen Clark–, y después se radicó un tiempo en Inglaterra, donde integró un equipo de asesoría política del entonces primer ministro Tony Blair. De regreso a su país, y tras haber sido electa en 2008 como titular de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, se convirtió en la legisladora más joven en ganar una banca parlamentaria. Tenía entonces 28 años. Pasarían nueve años para convertirse en primera ministra.

Entre todos los políticos de su país ella acumula muchas categorías precedidas por la frase “es la primera en…”. A saber, Jacinda Ardern fue la primera jefa de Estado en participar de la marcha del orgullo LGBT, y de manifestarse a favor de la legalización de la marihuana y del aborto. El cambio climático y sobre todo potenciar la equidad de las mujeres son dos tópicos que la definen. Ella es la mujer más joven en su país que llegó a primera ministra, y en 2018 tuvo a su única hija, Neve.

No soy la Mujer Maravilla. La maternidad no habría sido noticia fuera de Nueva Zelanda si no hubiera sucedido otro hecho que la puso en el plano internacional: su paso en septiembre de 2018 por la reunión anual de las Naciones Unidas. De aspecto jovial y carismática, no pasó inadvertida. Mucho menos cuando se le acercó un hombre y le entregó a Neve –por entonces de 3 meses– para que la amamantara en plena sesión, ante el resto de los líderes del mundo.

Ese hecho, que resulta normal, no lo fue tanto. Ahí se supo que ese hombre era Clarke Gayford, su pareja (no están casados), y que ellos habían acordado que él dejaría su trabajo como presentador televisivo para dedicarse a las tareas domésticas mientras Neve fuera bebé. En un mundo que se está deconstruyendo, ese hecho igualmente fue noticia. En la actualidad, Clarke volvió a los medios y conduce un programa documental que se llama Fish of the Day (La pesca del día).