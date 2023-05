Arnold Schwarzenegger hizo una feroz revelación sexual al hacer mención sobre el envejecimiento

En una entrevista sincera con Men's Health, Arnold Schwarzenegger, el icónico actor de acción de 75 años, abordó abiertamente su vida sexual y reflexionó sobre el proceso de envejecimiento bajo la mirada del público.

Por otro lado, compartió detalles sobre su agotador régimen de ejercicios y reveló que levanta pesas en el legendario Gold's Gym en Venice Beach para "protegerse y mantenerse con vida", especialmente después de haber pasado por varias cirugías de rodilla.

Pero lo que más llamó la atención del el protagonista de Terminator, quien mantiene una relación amorosa con Heather Milligan de 48 años, hizo un comentario picante acerca de su vida íntima en los años setenta.

Arnold Schwarzenegger. Fuente: @Schwarzenegger

Durante la entrevista, al ser cuestionado sobre cómo se refería al sexo, Arnold respondió con humor: "¿Por qué usar un eufemismo? A mi edad, el sexo está convirtiéndose en una palabra de cuatro letras. "¡Ayuda!".

El actor, quien inició su carrera en el mundo del culturismo, también compartió que a menudo siente emoción al reflexionar sobre sus días como competidor en esa disciplina.

Arnold Schwarzenegger. Fuente: @Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger habló con sinceridad de su afición al culturismo

Cuando le preguntaron si todavía realizaba poses clásicas de culturismo, Arnold respondió con humor: "Sí, pero solo en el baño, porque a veces me hace llorar". El actor también compartió que el año 1974 fue cuando logró su mejor físico, pesando 237 libras y siendo coronado como Mr. Olympia.

Al hablar sobre su motivación para entrenar, Arnold reveló: "Protejo mi cuerpo y hago terapia de entrenamiento al mismo tiempo. Realizo ejercicios más rápidos, más ligeros, pero correctos, y trato de mantenerme joven".

Arnold Schwarzenegger y culturismo. Fuente: @Schwarzenegger

"A través del entrenamiento, no solo tu cuerpo se llena de sangre y se estimula, sino también tu mente. Tienes una perspectiva mucho más positiva del día y de la vida después de una buena sesión de ejercicios, ya sea levantando pesas, montando en bicicleta, jugando tenis o cualquier otro deporte que practiques".

Arnold Schwarzenegger y culturismo. Fuente: @Schwarzenegger

Arnold atribuyó al culturismo y a su cuerpo gran parte de su éxito en la vida, afirmando: "Si no me hubiera involucrado en el culturismo, no estoy seguro de si habría tenido una visión clara de hacia dónde quería ir. No sé si habría recibido el mensaje de que debes esforzarte para llegar lejos y tener éxito".

Cómo es el entrenamiento actual de Arnold Schwarzenegger

Su rutina de ejercicios incluye cinco series de curl de predicador en máquina para calentar sus codos "vulnerables", cinco series de fondos en máquina y cinco series de prensas por encima de la cabeza para ejercitar sus hombros, finalizando cada serie con un apretón iso-hold de cinco segundos.

Arnold Schwarzenegger. Fuente: @Schwarzenegger

En otra parte de la entrevista, Arnold Schwarzenegger habló sobre su uso de esteroides en el pasado, revelando que solía tomar "cien miligramos a la semana y luego tres Dianabol al día, lo que suma quince miligramos diarios".

JCCL.