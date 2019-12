Axel Kicillof busca que su nuevo rol no altere la cotidianidad de sus hijos León y Andrés

por Agustín Jamele

“Para Axel, mi esposo”, comienza el libro Cuando la ciencia despertaba fantasías que Soledad Quereilhac publicó en 2016. En ese momento la doctora en Filosofía y Letras todavía no sabía que su pareja se convertiría en 2019 en gobernador de la provincia de Buenos Aires pero sí tenía claro que luego de su paso por el Ministerio de Economía continuaría ligado a la política nacional de alguna manera.

Por ese motivo fue una de las primeras que lo impulsó a comenzar con los viajes en el ya famoso Renault Clio o “Kicimóvil”. Mientras él se reunía con vecinos de distintas localidades de la Provincia, ella, siempre con perfil bajo y lejos de los medios, continuaba con su trabajo como docente de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Quereilhac se inició en ese puesto hace 17 años como ayudante y el año pasado ganó el concurso de profesora asociada. Además trabaja en la junta de la carrera de Letras como representante electa por los profesores, sigue investigando en el área de Humanidades en el marco de su pertenencia al Conicet y construye, junto con varios compañeros, el Archivo Histórico de Revistas Argentinas.

Ni a ella ni a su marido les gustan las notas o las entrevistas donde se habla de su vida privada y confiesan que los incomoda. “Con Axel siempre decimos que la gente tiene que conocerte por lo que hacés, por nuestro trabajo, por nuestra actuación en cada uno de los ámbitos donde trabajamos, y no por mostrar tal o cual detalle de tu cotidianidad. En definitiva ¿cuán diferentes pueden ser esos detalles de los del vecino de al lado o de cualquier otra persona?”, aseguró a PERFIL.

Además explica que en esta nueva etapa que comienza le gustaría que no se utilizara el título “primera dama de la Provincia”. “Cada vez que me lo dicen, con mucho afecto y respeto, claro está, yo respondo: ‘Ni primera, ni dama’. Porque no estoy primera respecto de ninguna otra mujer (mucho menos por el hecho de estar casada con un determinado hombre). Estoy a la par de todas las mujeres que trabajamos y sostenemos este país con nuestro trabajo”, señala. “La palabra ‘dama’ es anacrónica. Yo siento orgullo por Axel; lo admiro, lo amo y lo acompaño, tal como él me acompaña a mí. Y para eso, no hace falta recurrir a las damas ni a los caballeros. Una mujer, por el solo hecho de estar casada con un hombre valioso, no tiene por qué pasar al vetusto rol de ‘dama’, ni convertirse en ‘primera’ respecto de nadie. Además, nadie la votó y esto no es menor”, explica.

Bajo perfil. La política y la vida pública de él como funcionario nunca impidieron que llevaran una vida “común” junto a sus hijos León (10) y Andrés (7). “Jamás abandoné mi vida privada ni personal, ni el auto cambié. Me encanta mi barrio y la vida en familia con mi mujer. Somos fanáticos de pasar el fin de semana juntos”, contó Kicillof cuando era ministro y sostuvo eso hasta la actualidad.

En el día a día la pareja se dedica mayoritariamente al trabajo y a sus hijos. Ambos son de levantarse temprano para desayunar juntos y luego llevarlos al colegio. También disfrutan de jugar con ellos, acompañarlos en sus actividades, andar en bicicleta y leerles cuentos.

Para ambos es prioritario que los niños no estén expuestos y quieren que vivan su infancia con total normalidad. De hecho, el traspaso de poder el miércoles 11 fue la primera vez que acompañaron a su padre en un acto público y fue una excepción. Si bien Kicillof y Quereilhac aceptaron el deseo de sus hijos de estar presentes en ese momento acompañándolo, entienden que la privacidad y su preservación de la exposición pública no solo es una decisión que toman ellos como padres sino que es un derecho de sus hijos.

Cambios. Kicillof y Quereilhac se conocieron a través de amigos en común a principios de la década del 2000. Ambos se recibieron en la Universidad de Buenos Aires y desde entonces se mantienen unidos a esa institución de una manera u otra. Según personas de su entorno son muy compañeros y se ayudan con sus respectivos trabajos. Por ejemplo, ella suele leer, agregar detalles y corregir los discursos políticos de él. Mientras que el ex ministro de Economía también lee los artículos o investigaciones que realiza su esposa antes que los publique.

El nuevo cargo de gobernador de Kicillof será un cambio importante para ellos y sus hijos. La familia pasará a vivir en la residencia de la gobernación en La Plata que hace más de diez años no es ocupada por tanta gente. Eso llevará a tener que hacerle refacciones para que puedan habitarla sin problemas.

Cuando León y Andrés retomen las clases en 2020 es probable que dividan los días y también estén en Parque Chas, donde viven hace varios años. No quieren que pierdan la rutina, sus amistades y sus actividades cotidianas. El objetivo es adaptarse lo más posible a los horarios de los chicos y no que ellos deban adaptarse a los de por sí complicados de sus padres.

Identikit

◆ Kicillof nació en 1971 y vivió parte de su infancia en el barrio de Recoleta.

◆ Su madre Nora es psicóloga y su padre era psiquiatra.

◆ Conoció a su mujer Soledad Quereilhac en 2001 a través de amigos en común.

◆ Son padres de dos niños: León, de 10 años, y Andrés, de 7 años.

◆ Viven en una casa del barrio porteño de Parque Chas pero se mudarán a La Plata.

◆ Ambos se recibieron en la UBA (él economista, ella Letras) y tiene fuertes lazos afectivos y profesionales con esa institución.