Bezos y Musk quedan expuestos por eludir impuestos federales

Durante la pandemia, los multimillonarios más ricos del mundo incrementaron sus fortunas considerablemente. Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Warren Buffet fueron algunos de ellos. Con la llegada de Joe Biden, la discusión por los impuestos que deberían pagar estas personas ganó fuerza y una investigación demuestra que sus contribuciones son menores en comparación a un ciudadano promedio.

Los impuestos de los multimillonarios de Estados Unidos fueron dados a conocer por ProPublica, una organización sin fines de lucro que investiga los abusos de poder. Y la información fue obtenida del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que ya abrió una investigación para saber cómo se filtraron dichos documentos.

Según explican, las 25 personas más ricas de Estados Unidos, entre las que están Bezos y Musk, aumentaron sus riquezas por U$S 400 mil millones entre 2014 y 2018. Esos datos los tomaron de la revista Forbes y los compararon con los documentos de la IRS para obtener un "rango de tasa real de pago de impuestos". Como en esos años pagaron U$S 13 mil millones en impuestos federales, el resultado del "rango de tasa real de pago de impuesto" es de 3,4%. Mientras tanto, un ciudadano estadounidense de clase media con ingresos por U$S 70 mil al año, pagó 14% de impuestos federales.

Quiénes son los millonarios que aumentaron aún más su fortuna en la pandemia

Además, la investigación de ProPublica indica que algunos años los multimillonarios ni siquiera pagaron impuestos federales. “Bezos lo logró en 2007 y 2011. Elon Musk en 2018 y el inversionista George Soros, no pagó impuestos federales durante tres años seguidos”, afirman.

Warren Buffet, el mayo evasor de impuestos federales

Warren Buffet, inversor y empresario estadounidense, suele decir que los ricos deben pagar más impuestos. Sin embargo, en el período analizado entre 2014 y 2018 fue quien más impuestos federales evadió. Entre esos años, su riqueza llegó a los U$S 24 mil millones y su pago de impuestos fue de U$S 23 millones. Es decir, un "rango de tasa real de pago" de solo 0,10%.

A Buffet lo sigue Bezos, que solo pagó 0,98% en impuestos. El tercero es Michael Bloomberg, con 1,30% y el cuarto es Elon Musk, que podría decirse que fue “el menos malo de todos” ya que pagó 3,27% en impuestos.

ProPublica se comunicó con todos los involucrados para darles espacio a réplica. Bezos y Musk declinaron la opción de recibir preguntas. "Si se toma su pago de impuestos más donaciones, Mike aporta 75% de su ingreso anual", aseguró un vocero de Bloomberg. Mientras que Buffett indicó que "continúa creyendo que el actual sistema de impuestos debe modificarse". "Estas cantidades de fortunas no son deseables para nuestra sociedad", indicó el inversor.

Los multimillonarios se aprovechan del sistema

En un apartado, ProPublica explica que los multimillonarios no cometen actos ilegales sino que explotan vacíos legales para pagar menos impuestos y escapar a los auditores del gobierno. “En los próximos meses daremos más información sobre cómo se llevan a cabo estas acciones”, aseguraron desde la ONG.

En la investigación, se aclara en repetidas ocasiones que Bezos, Musk, Buffett y compañía no cometen ilícitos sino que, gracias a su dinero y poder, "pueden apartarse del sistema". Quienes componen la clase media de Estados Unidos y viven con ingresos inmensamente menores, no pueden hacer esto y muchas veces terminan aportando más impuestos que los que más tienen.

La discusión sobre los impuestos a las personas más ricas del mundo se está llevando a cabo en todo el mundo. El debate genera controversias y, en muchos casos, se busca aumentar los impuestos a los multimillonarios y mejorar los sistemas para evitar que puedan evadirlos. En ese contexto, la investigación de ProPublica expone cifras que exponen la desigualdad que existe entre los aportantes.