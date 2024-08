Alain Delon, quien falleció el pasado domingo a los 88 años, había expresado su deseo de que su perro Loubo, un pastor belga malinois, fuera sacrificado y enterrado junto a él. Sin embargo, la Fundación Brigitte Bardot confirmó este martes que ese deseo no se cumplirá, tras la preocupación manifestada por activistas de derechos animales.

El último deseo de Alain Delon fue ser enterrado en su casa, cerca de sus perros

A lo largo de su vida, Delon dejó en claro el fuerte vínculo que tenía con Loubo, a quien describía como su "perro del final de la vida". En una entrevista de 2018 para la revista Paris Match, Delon compartió que, si moría antes que su fiel compañero, quería que el veterinario lo sacrificara para que muriera en sus brazos y fueran enterrados juntos. “Prefiero eso antes de saber que se dejaría morir en mi tumba, lleno de sufrimiento”, expresó el actor.

La Fundación Brigitte Bardot, que lleva el nombre de la icónica actriz y activista, informó a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter) que la familia de Delon no llevaría a cabo esta petición. "No se preocupen por Loubo", publicaron. "Muchos de ustedes nos han enviado mensajes sobre su destino. La familia de Alain Delon nos ha confirmado que 'tiene su hogar y su familia' y que cuidarán de él. Loubo, por supuesto, no será sacrificado".

Loubo fue mencionado en el comunicado que la familia de Delon emitió para anunciar la muerte del actor. “Alain Fabien, Anouchka, Anthony, así como Loubo, están profundamente entristecidos por la partida de su padre", indicaba el texto, destacando el cariño del actor por su perro.

Tras la muerte de Delon, sus hijos publicaron en redes sociales por primera vez este martes. Anthony Delon compartió tres fotografías de su padre en sus años de juventud junto al mensaje “RIP Papa”. Por su parte, Alain-Fabien publicó imágenes de coronas de flores dejadas fuera de la residencia de Delon en Douchy, Francia, donde falleció.

Cómo será el entierro de Alain Delon

Alain Delon será sepultado en Douchy (Loiret), la localidad donde residió durante casi 50 años, cumpliendo así con las disposiciones de su testamento. El legendario actor había planificado que su funeral se llevara a cabo en la capilla que él mismo diseñó en su propiedad, donde descansará junto a sus 35 perros, sus fieles compañeros. Delon había dejado claro que no deseaba ningún tipo de homenaje nacional y se oponía a ceremonias públicas de gran escala.

Murió Alain Delon, ícono francés, sueño de cada mujer y envidia de cada hombre del Siglo XX

A pesar de su rechazo a un tributo masivo, se informó que se está considerando realizar una "ceremonia solemne en una fecha posterior". Esta conmemoración, en presencia de amigos y colegas, permitiría que el público, al que Delon siempre reconoció como la clave de su éxito, le brinde un último adiós.

Sus tres hijos, Anthony, Anouchka y Alain-Fabien, a pesar de sus diferencias y conflictos familiares de años, serán los responsables de organizar los funerales de la leyenda del cine francés. Delon falleció el domingo 18 de agosto a los 88 años en su residencia en Douchy, en el corazón de Francia.

El actor había expresado su deseo de ser inhumado en el mismo lugar donde descansan sus numerosos perros, y que su despedida se celebrara en la pequeña capilla que mandó construir en los amplios terrenos de su hogar.

