Bublé le regaló una casa a la mujer que cuidó a su abuelo

A masazo limpio, Michael Bublé ayudó a demoler los interiores de la casa de su abuelo Demetrio Santanga, en Vancouver. Luego, siguió atento la remodelación de toda la propiedad para sorprender a Minette con la renovación y además, regalarle la casa. Minette es la empleada filipina que cuidó de su abuelo Mitch –como todos lo llamaban en la familia Bublé– hasta que este murió el 3 de diciembre de 2018.

Por su dedicado trabajo, Minette se incorporó a la familia Bublé. A punto tal que el abuelo del cantante quiso que ella se mude a esa casa –cuando él ya no estuviera y dado que era viudo– para que ella no alquile más y pueda contar con un dinero adicional al que ya ganaba para enviar a su familia que aún vivía en Filipinas. Hace unos meses Bublé convenció a Minette de viajar a su país para que visite a los suyos. La excusa fue que iban a filmar un documental con mucho de la historia de él con su abuelo. No fue fácil convencerla de salir de Vancouver porque si se iba a lo de una amiga, podía caerse de sorpresa. Finalmente el viaje se prolongó durante tres semanas, que fue el tiempo que se requirió para dejar como nuevos todos los interiores de la propiedad. Y el detalle adicional fue convertir a Minette en dueña de la casa. El desarrollo de la remodelación terminó siendo un capítulo del ciclo “Remodelación con celebridades” que conducen los gemelos Drew y Jonathan Scott, por Discovery Home & Health.

En el nombre de Mitch. Para Michael Bublé esa casa familiar de Vancouver es muy especial. Y no solamente porque la construyó su abuelo en los años 70, sino porque él pasaba mucho tiempo allí durante su niñez. “Los mejores momentos de mi vida se dieron en el living de mi abuelo”, relató el cantante en distintos fragmentos que se editaron para el mencionado programa. “Ahí, con él hablábamos de deporte y escuchábamos música, sobre todo temas de Ella Fitzgerald y de Dean Martin. Lo gracioso es que al final tenía problemas de audición, así que cuando escuchaba música lo hacía a un volumen muy fuerte y a veces los vecinos se quejaban. También en ese living le canté tres canciones que me pidió me aprendiera para él cuando se enteró de que sabía que su salud no estaba bien y ya se iba a morir”.

De esa sala, ni el sillón quedó con la remodelación pero, como dijo Bublé en el programa, este regalo es lo que su abuelo hubiera querido. Sí colocaron en una de las paredes un cuadro de Dean Martin, obra de Rob Ubels, cuñado de Bublé. Ahora la casa quedó más luminosa, moderna y con una cocina de vanguardia y un hogar con chimenea en el living.

“Mi abuelo solía decir con ironía que lo más egoísta que se puede hacer es dar porque ninguna otra cosa nos hace sentir tan bien… a nosotros. Y bueno, lo que estamos haciendo con esto –según pensaría mi abuelo– es un acto profundamente egoísta”, dijo Michael. “Minette es una mujer hermosa y muy especial. Mi abuelo estaría enormemente feliz, y regalarle a ella su casa debe haber sido sin duda su gran sueño”. Igualmente Bublé contó que fue una cuestión que previamente se discutió con toda la familia. Y todos estuvieron de acuerdo.

Sorpresa y emoción. Como en los programas de este tipo, el shock emocional que provoca –como en este caso– el inesperado paso de ser inquilina a propietaria genera escenas de mucho impacto. Pero en este caso, estuvo en su dosis justa sin exageraciones melodramáticas. “No tengo palabras en este momento, todavía no caigo”, dijo Minette ante la sorpresa y sin poder comprender qué estaban filmando. “En este momento, no me salen las palabras. Es increíble. En este momento me siento abrumada por todo esto. No me lo esperaba. Y seguramente esto hará que varios de mi familia quieran venir finalmente a visitarme”.

