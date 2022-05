Cannes abrió su alfombra roja para dos semanas de galas y estrenos

Hasta el 28 de mayo sigue la celebración del festival de cine que para muchos, es sin duda el más importante del mundo. La participación argentina suele ser uno de los focos de interés de la audiencia local pero en esta edición número 75, la presencia argentina se limita a un único y particular cortometraje The Spiral, dirigido por María Silvia Esteve, que se estrenará el 25 de mayo en el marco de la Quincena de realizadores (ver recuadro) y que tuvo un premio en el Festival de Lucarno.

En lo que va de estos primeros días, quedó claro el poder de marketing que montó Tom Cruise para promocionar internacionalmente Top Gun: Maverick. Sin estar en competencia, el actor y todo el elenco presentó la película en los primeros días del festival, algo que también sirvió para amplificar la difusión del mismo en las redes sociales porque Cruise hace treinta años que pisaba ese certamen.

La presencia de Tom Cruise –quien al día siguiente voló a Londres para seguir con su gira promocional– tuvo un reconocimiento adicional. “Él es uno de los actores de la historia del cine que, en sus elecciones, en sus proyectos, en su trabajo, tiene el mayor índice de éxito”, dijo el director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux ante de entregarle una palma de oro honorífica. Pero ese no fue el único “homenaje” que le hicieron: le dedicaron un video de casi diez minutos con toda su trayectoria profesional y hasta ocho aviones de una escuadrilla aérea de las fuerzas armadas francesas sobrevoló la bahía de Cannes dibujando en el aire la bandera tricolor.

Premiado. Pero Tom Cruise no fue el único que se llevó una palma honorífica. También la recibió Forrest Whitaker. En su caso fue por su carrera y su compromiso con los proyectos de paz, a través de la Whitaker Peace & Development Initiative que el actor fundó en 2012. Para ese momento de premiación honorífica, él acompañó el equipo de producción de su película For the Sake of Peace, un documental que se realizó durante más de seis años de rodaje en Sudán del Sur para dar testimonio de las consecuencias de una guerra civil que dejó más de cuatrocientos mil muertos desde 2013. “El pedido de Forrest era dar un mensaje positivo y simplemente destacar a los sursudaneses que luchan a diario por la paz”, dijo Christophe Castagne, codirector de For the Sake of Peace.

Clics. Un detalle que los organizadores del festival parecen tener en cuenta ya desde 2021 es la invitación en modo premium de un listado de influencers. Este año llegaron de Europa, Asia y Estados Unidos quienes caminaron la alfombra roja de las distintas proyecciones como si fueran los protagonistas de las películas que se presentan. Incluso, varios de ellas –en general son mujeres– son conocidas por la prensa y para magnificar ese recorrido visten unos trajes exclusivos, ampulosos y de los diseñadores internacionales.

Un corto con sello argentino

Con The Spiral, un corto de María Silvia Esteve, Argentina tiene su discreta presencia en una sección del Festival de Cannes. “Es algo increíble, un sueño”, dijo Esteve a PERFIL. “Este es un corto que yo armé por dos años en mi computadora, con mis 250 capas de video, porque a mí me encanta intervenir el material, tratar de resignificar lo que tengo dado y con eso componer, como si se tratara de una pintura… Lo hice disfrutando cada paso, riéndome sola en mi casa.Por otro lado, me resulta maravilloso que se reconozca algo que fue hecho de manera tan independiente e intuitiva, sin financiación ni fondo, ni nada, sino solamente el trabajo y la entrega hacia lo que quería hacer. Es como un glitch en el universo, pero esto demuestra que, si uno tiene verdaderas ganas de contar algo, cosas de esta índole pueden suceder.”