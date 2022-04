Cecilia Roth viajó a España por un premio de cine y recibió otro “por encargo”

A veces pasa, pocas o contadas veces, y le pasó a Cecilia Roth. La actriz argentina había viajado a España para recibir un premio personal y ayer, además, fue la protagonista central en la entrega del Premio Cervantes 2021. Roth lo recibió en nombre de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi quien, si bien reside en España desde que tuvo que exiliarse cuando irrumpió la dictadura militar en su país, por un tema de salud no pudo estar en la ceremonia oficial que se realizó en la Universidad de Alcalá (en Alcalá de Heranes).

Roth explicó que la propuesta de “recibir el Cervantes” llegó hace dos semanas a través de su agente en Europa y durante ese tiempo intentó contactarse de alguna manera con Peri Rossi, quien vive en Barcelona. Cuestiones del destino, una dirección de correo mal apuntada hizo imposible siquiera un encuentro virtual entre ambas hasta que 24 horas antes de la ceremonia, llegó un mensaje de la escritora uruguaya. El contenido del mismo es hasta ahora, un tema privado entre ambas. Sí, por supuesto, Roth expresó el honor que para ella representó que Peri Rossi la eligiera dado que admira su obra y, como vieron quienes siguieron la transmisión online, la lectura del discurso escrito por la uruguaya terminó también por emocionar a la propia actriz.

La tercera uruguaya. De ese acto participaron el rey y la reina de España, el presidente Pedro Sánchez y varias autoridades y funcionarios. Cecilia Roth tomó ese galardón –Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, tal su nombre oficial– que como explican quienes lo instauraron en 1976 –al año de la muerte del dictador Francisco Franco– “es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española”. Al objeto que corporiza el premio propiamente dicho, quien lo gana recibe también 125 mil euros. Desde que se entregó el primer Cervantes a la Literatura, Cristina Peri Rossi es la sexta mujer en recibirlo y la segunda uruguaya; la primera fue Ida Vitale, en 2018. Y también Juan Carlos Onetti.

Esa boca es suya. En boca de Cecilia Roth, hubo fragmentos del discurso escrito por Cristina Peri Rossi que hicieron sonreír a varios de los presentes y aflojaron la tensión que genera un ámbito como el salón de esa universidad y el protocolo que rodea a un acto con las autoridades máximas de España. Uno fue cuando Roth leyó: “Mi tío, que era buen lector cervantino, (…) me advirtió de que las mujeres no escribían, y que cuando escribían, se suicidaban, como Safo, Virginia Woolf, Alfonsina Storni, y otras.” El humor es una de las fibras que también Peri Ro-ssi mencionó en el discurso en cuestión: “El sentido del humor es el sexto sentido de la literatura. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche, y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa. (…) No necesitamos duplicar la realidad, sino ironizar o interpretarla, como hiciera Jonathan Swift, por ejemplo. La literatura es compromiso ya lo dijo Jean Paul Sartre y compromiso es todo, desde un artículo contra Putin o un homenaje a las mujeres violadas y martizadas en Juárez, hasta los relatos de Cortázar. (…) La vida puede ser una tragedia, un drama, pero se puede ironizar y satirizar sus hábitos y costumbres, como hizo Pessoa con su poema ‘Todas las cartas de amor son ridículas’. Sí, y además, son dulces o crueles o amorosas o denigrantes.” También por supuesto hizo mención a su exilio, y el paralelismo que esa situación vivió con los españoles que conoció de chica en Uruguay, quien también eran exiliados de la dictadura franquista que, como dice por boca de Roth, “había matado a miles y miles de personas y hecho huir a otras miles”.

Actriz y referente. Días antes a la entrega del Cervantes, Cecilia Roth fue premiada junto al actor cubano Jorge Perugorría con la Medalla de Oro que otorga la Academia de Cine de España. Ambos fueron considerados merecedores por “enriquecer con sus talentos nuestra cinematografía, y ser un espejo para muchos actores y actrices españoles en el que mirarse”. Allí sí Roth habló con discurso propio y destacó que “el talento latinoamericano tiene una identidad propia y la capacidad de transmitirla y eso es muy interesante y necesario (…) Es un enorme grupo con un talento exquisito, hay tantos que todos ustedes han tenido la suerte de conocer y otros tantos que no, porque no están en las listas, pero que son maravillosos también.”

La uruguaya que ganó el Cervantes

“Me dan el Cervantes y yo enferma, ¡córcholis!”, dijo Cristina Peri Rossi a un medio español en 2021 cuando la llamaron porque habían anunciado que era la ganadora. Esta escritora uruguaya de 81 años vive en Barcelona y a meses de ese llamado sigue con la salud delicada. Su primer libro es de 1963 que en Uruguay recibió muchos premios, pero en 1972, la dictadura militar prohibió su obra y hasta la mención de su nombre se prohibió en los medios de comunicación, algo que duró hasta 1985. Algunos de sus libros son Indicios pánicos; La tarde del dinosaurio–con prólogo de su amigo Julio Cortázar; La rebelión de los niños; El museo de los esfuerzos inútiles, El ángel caído, La nave de los locos, El amor es una droga dura, Todo lo que no te pude decir, Estrategias del deseo –que fue premio Don Quijote de la Mancha–, y La insumisa. Según las palabras de su discurso dicho en la ceremonia por Cecilia Roth, “tres libros leídos muy tempranamente me conmocionaron: El diario de Ana Frank,La madre, de Máximo Gorki, y Don Quijote de la Mancha; éste último, diccionario en mano.

Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios.”