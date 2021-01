Claire Vallée: la primera chef vegana en ganar una Estrella Michelin en Francia

En las últimas horas se conoció que el restaurante francés de la chef Claire Vallée es el primero completamente vegano en recibir una Estrella Michelin en ese país. “Es un premio a todo el trabajo que realiza el equipo día a día”, aseguró la cocinera de 41 años. Doctora en arqueología, comenzó a trabajar en la industria gastronómica para conseguir dinero durante un verano. Finalmente se quedó con su trabajo y luego de un viaje a Tailandia decidió que el veganismo era el camino a seguir.

La historia de Vallée es larga y tiene varios capítulos. Desde aquel que la llevó a estudiar arqueología hasta el episodio donde se apasionó por la gastronomía, hay varios detalles para contar. Pero en lo que respecta a la Estrella Michelin, todo inicia en 2016 cuando funda su restaurante ONA. “Los bancos no me querían prestar dinero porque decían que la comida 100% vegana era un riesgo muy grande”, contó a AFP. Y agregó al respecto: “Por eso decidí realizar una campaña de crowdfunding en la que cientos de personas donaron pequeños aportes hasta llegar a la meta de 10 mil euros”.

Con esa suma, la chef pudo inaugurar su local y entre sus agradecimientos, incluyó a aquellas personas que creyeron en ella. “Esta estrella es mía y del equipo. Pero también de ustedes este gran reconocimiento que nos dieron porque apostaron en mi en ese momento donde otras personas ni se interesaron en mi proyecto”, aseguró. Además, indicó que continuarán con el objetivo de instalar definitivamente los platos veganos que no incluyen ningún tipo de alimento proveniente de animales.

Vallée no siempre fue vegana. Hubo un tiempo en el que comía carne pero un viaje a Tailandia cambió esa parte de su vida. De regreso en Francia, ya no pudo cocinar nada relacionado a los animales y desde entonces es militante de la comida a base de plantas. Y no solo en las preparaciones sino también en las bebidas y la decoración de su restaurante. Todo en ONA es amigable con el medio ambiente. Incluso hacen compost con sus residuos y utiliza electricidad generada a partir de energías renovables.

En Francia es la primera vez que un restaurante vegano consigue este premio. En el mundo, hay otros ejemplos de establecimientos que ofrecen comida que no tiene alimentos provenientes de animales que ganaron una Estrella Michelin pero son pocos. Por ese motivo, este tipo de reconocimientos y las repercusiones que generan son vistos como una forma de impulsar la comida a base de plantas a nivel internacional.

AJ CP